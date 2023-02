A Lariofiere arrivano i Beauty Days, due giorni dedicati al benessere

La prima edizione si terrà il 26 e il 27 febbraio

Ospite l’icona di stile e immagine Made in Italy Diego Dalla Palma

ERBA – Due giorni dedicati al settore del benessere e un ricco programma rivolto sia ai consumatori che ai professionisti. Il 26 e il 17 febbraio a Lariofiere ‘sbarca’ Beauty Days, la nuova fiera creata dalle associazioni di riferimento del settore interamente dedicata all’estetica, al wellness, hair style, gym, fitness e Spa.

“La prima edizione – spiega Fabio Dadati, presidente di Lariofiere – nasce in uno scenario di incoraggianti previsioni di crescita dei consumi nel comparto wellness italiano e dall’incontentabile desiderio accentuato del lock down di poter tornare a frequentare i centri estetici, i saloni di acconciature e le palestre. E’ una sfida che abbiamo raccolto con entusiasmo e speriamo che questa sia la prima di numerose edizioni”.

La particolarità della due giorni è che uno, domenica, sarà interamente dedicata al consumatore, che potrà entrare in contatto con le diverse realtà del settore benessere ed assistere a workshop, beauty talks di approfondimento e laboratori. L’altro, lunedì sarà invece dedicato alle aziende e alle scuole professionali: “Sarà un momento di networking tra professionisti e aziende – ha spiegato Maria Cristina Meroni, presidente Cna Como (Benessere), durante la conferenza stampa di presentazione della fier – brand di estetica e acconciatura, partner tecnici, grossisti, conto terzisti, riviste di settore. Durate la giornata sono previsti beauty talks con professionisti e molto altro. Lasciatemi dire – ha aggiunto – che sono molto felice di questa iniziativa. Ad ispirarci l’idea è stata quella necessità, nata durante la pandemia, di mettersi a confronto con sè stessi e di cambiare stile di vita, dando importante al benessere a 360 gradi. Durante la giornata di sabato faremo conoscere al consumatore il nostro lavoro di oggi, profondamente cambiato rispetto a quanto si pensa. Offriamo un servizio personale, così come personale è il rapporto che stringiamo con ogni cliente. Il nostro è un lavoro meraviglioso”.

Testimonial della prima edizione di Beauty Days sarà Diego Dalla Palma, atteso in arena per ‘Beauty on stage’ domenica pomeriggio. “Diego Dalla Palma non è solo un make up artist ma una vera e propria icona di stile e dell’immagina Made in Italy – ha commentato Caterina Panzeri (Confcommercio Como) – avremo un’occasione imperdibile di sentirlo raccontarsi in un’intima chiacchierata con la giornalista Silvia Fossati”. L’altro ‘big’ atteso, sempre domenica, è Paolo Guatelli, make up designer del programma Detto Fatto di Rai2, che mostrerà al pubblico il suo metodo i MorfoPsicoMakeup selezionando una candidata tra i presenti.

“Un altro appuntamento a cui teniamo molto è quello di Io Valgo, sempre in programma per la giornata dedicata al consumatore. Durante l’evento il team mostrerà i risultati della wow experience di cambio look fatta da tre candidate che sfileranno sul palco mostrando il prima e il dopo delle trasformazioni” ha fatto sapere Panzeri.

Durante la giornata di domenica spazio anche al fitness con eventi che andranno dall’aerobica allo yoga aperti ai visitatori. Da segnalare anche il Corso Barber (per barbieri), a pagamento, in programma per domenica e lunedì, a cura di Felice Gargone e di Garage10 Studio.

Alla conferenza di presentazione della due giorni era presente anche Elisabetta Maccioni, presidente regionale di Confartigianato Acconciatori, che ha richiamato l’attenzione sul tema dell’abusivismo: “Purtroppo è una piaga nel nostro settore – ha dichiarato – e occorre correre ai ripari. Il problema è particolarmente legato ai social, chiediamo più controlli oltre che più etica da parte dei professionisti. Solo in Lombardia l’abusivismo nel settore benessere è al 28% mentre in altri settori si ferma al 16%. Un altro dato su cui riflettere è che sono 24.693 le imprese del settore in Lombardia e il 48,7% fatica a trovare personale. Il nostro compito allora è anche quello di fare sindacato per far sì che questi numeri possano cambiare”.

Al tavolo dei relatori anche Dante Proserpio di Confartigianato Imprese Lecco (Benessere): “Beauty Days è una bella opportunità e speriamo possa diventare un appuntamento fisso per il territorio ma non solo. Personalmente auspico una crescita di quote azzurre in questo settore, dal momento che prevalgono quelle rosa”.

