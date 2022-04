Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili: il 2 maggio in assemblea

Al centro dei lavori la relazione del neo presidente Marco Barassi. Ventuno professionisti saranno premiati per il 35esimo di iscrizione all’Ordine

LECCO – Torna a svolgersi in presenza l’assemblea annuale dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Lecco, in programma lunedì 2 maggio, dalle ore 16, presso l’Auditorium della Casa dell’Economia. in via Tonale a Lecco.

“Sarà un momento importante perché, dopo due anni di contatti prevalentemente on line, di assemblee e di attività formative svolte quasi esclusivamente in remoto, finalmente torniamo ad una situazione differente. Per gli iscritti, sarà questa l’occasione per incontrare i colleghi ed essere meglio aggiornati sulle novità riguardanti l’Ordine e la nostra professione” spiega il presidente Marco Barassi.

L’assise di Lecco seguirà di due giorni l’elezione del Consiglio Nazionale della categoria, una coincidenza temporale che renderà ulteriormente interessante l’incontro in Camera di Commercio: “Con l’insediamento di un nuovo Consiglio nazionale, atteso da tempo – commenta Barassi – auspichiamo una maggiore presenza dei nostri rappresentanti nelle sedi istituzionali, affinché la nostra voce e il nostro contributo possano giungere alla politica, soprattutto su temi ed iniziative legislative rispetto ai quali, per nostre competenze tecniche, avremmo sicuramente qualcosa da dire”.

Sarà inoltre la prima assemblea annuale per il neo eletto presidente Barassi e per il nuovo Consiglio dell’Ordine di Lecco, recentemente rinnovato:

“La formazione è uno degli ambiti principali su cui ci concentreremo durante il mandato che ci è stato affidato – spiega il presidente – in passato non è mai mancata l’attenzione a questo tema e, grazie anche alla struttura nazionale della categoria, siamo in grado di offrire un catalogo di corsi piuttosto ampio ma vorremmo dare un impulso ulteriore. Tutto il Consiglio è convinto che il momento di evoluzione che la figura del commercialista sta vivendo possa essere meglio affrontato con una preparazione di alta qualità”.

La relazione del presidente provinciale affronterà ulteriori argomenti come l’aggregazione tra professionisti e l’informatizzazione “che dobbiamo saper governare – spiega Barassi – per razionalizzare e rendere più efficiente l’attività degli studi, seguendo dei modelli virtuosi”.

Il ritorno in presenza dell’assemblea sarà anche occasione per l’attribuzione dei riconoscimenti ai Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili iscritti all’Ordine di Lecco da 35 anni e che non era stato possibile consegnare nelle precedenti due annualità a causa dell’emergenza sanitaria: saranno ben ventuno i professionisti premiati.