Confindustria: il Gruppo Scuola si riunisce per fare il punto sulle iniziative in corso

LECCO – Il Gruppo Scuola di Confindustria Lecco e Sondrio, guidato dall’imprenditrice Federica Russo, si è riunito martedì 19 novembre presso la sede lecchese dell’Associazione per fare il punto sulle principali iniziative in corso e sui nuovi progetti in programma.

Durante l’incontro, i membri del Gruppo hanno avuto l’opportunità di confrontarsi su temi strategici per il futuro della formazione e dell’industria del territorio, consolidando il loro impegno verso l’innovazione e la crescita delle imprese locali.

Sono in fase di realizzazione diverse iniziative di orientamento, tra cui il PMI Day, l’iniziativa nazionale dedicata agli studenti delle scuole medie, organizzata dalla Piccola Industria in collaborazione con il Gruppo Scuola, che si terrà il 22 novembre.

Inoltre, anche il progetto Eureka!, promosso da Federmeccanica e riproposto a livello locale dal Gruppo Scuola, coinvolgendo gli alunni delle classi terze, quarte e quinte delle scuole elementari, che quest’anno ha registrato un boom di iscrizioni. Il Gruppo è impegnato in questo periodo anche nel collaborare alle diverse iniziative di orientamento organizzate sul territorio dalle Istituzioni.

“Il mismatch fra domanda e offerta di competenze è ormai da tempo un punto critico per il sistema delle imprese che, negli ultimi anni, ha assunto caratteristiche sempre più preoccupanti. Il numero di aziende alla ricerca di skill che non vengono reperite sul mercato del lavoro è notoriamente in crescita” evidenzia Federica Russo, Responsabile del Gruppo Scuola di Confindustria Lecco e Sondrio.

Inoltre, Federica Russo aggiunge: “Punto focale di tutta la nostra attività è quindi l’obiettivo di contribuire a ridurre il divario fra esigenze delle imprese e la disponibilità di competenze, in particolare puntando sul dialogo con i giovani e le famiglie, ma anche con il mondo della scuola”.

Infine, sempre in linea con questi traguardi, diversi progetti sono attualmente in fase di valutazione e potrebbero essere programmati nei prossimi mesi.