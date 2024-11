‘Costruire sostenibilità’, l’Assemblea Pubblica di Confartigianato Imprese Lecco

Ospiti d’eccezione, imprese e report di sostenibilità

Appuntamento il 15 novembre al Politecnico

LECCO – ‘Costruire sostenibilità: artigiani in azione’. Questo il tema scelto da Confartigianato Imprese Lecco per la sua assemblea che si terrà il prossimo 15 novembre al Politecnico. L’Assemblea affronterà l’argomento in modo strategico, con una visione che metterà al centro l’impegno concreto delle piccole imprese nel rispondere alle sfide globali.

L’evento, che inizierà alle 17.30, vedrà la partecipazione di ospiti di spicco, che guideranno il pubblico nella comprensione dei vari aspetti della sostenibilità. Stefano Besseghini, presidente di Arera, offrirà uno spaccato sull’equilibrio tra sviluppo industriale e salvaguardia dell’ambiente, mentre Maria Cristina Messa, ex Ministro e docente universitaria, parlerà della necessità di una governance attenta e capace di promuovere buone pratiche gestionali. Nino Acampora, con l’eccezionale progetto PizzAut, ispirerà i presenti mostrando come sostenibilità economica e inclusione possano coesistere, valorizzando il lato sociale dell’impresa.

“Sono presenze di cui siamo onorati e orgogliosi, per il livello del contributo che potranno portare alla nostra Assemblea – commenta la presidente di Confartigianato Imprese Lecco Ilaria Bonacina – Grazie al presidente Besseghini e alla professoressa Messa potremo garantire contenuti concreti alle nostre imprese e a tutti i cittadini che sceglieranno di partecipare al nostro appuntamento più importante. Avere la possibilità poi di ospitare Nino Acampora, ideatore dello splendido progetto PizzAut, ci entusiasma e siamo sicuri che saprà portare una grande energia anche nel pubblico”.

All’assemblea prenderà parte anche il presidente nazionale di Confartigianato Imprese, Marco Granelli: “Un regalo – dichiara Bonacina – la sua attenzione al nostro territorio è motivo di grande orgoglio e soddisfazione. Sono sicura che l’assemblea vi lascerà un segno importante”.

Il Segretario Generale Matilde Petracca ha aggiunto: “La nostra Assemblea Pubblica vuole rappresentare una vera e propria chiamata all’azione per il mondo artigiano. Vogliamo ispirare ogni imprenditore affinché diventi protagonista di un cambiamento sostenibile, acquisendo consapevolezza e attivandosi rispetto a pratiche responsabili che possano rafforzare, valorizzare e radicare ancora di più il lavoro artigiano sul territorio. L’obiettivo è ambizioso: non vogliamo solo discutere di sostenibilità, ma offrire spunti su strumenti e soluzioni pratiche per permettere alle nostre imprese di integrarla nelle proprie attività quotidiane, in modo efficace e duraturo”.

Durante l’assemblea verrà presentato anche il primo Report di Sostenibilità di Confartigianato Imprese Lecco, “un documento fondamentale che racchiude e valorizza il nostro impegno nel portare avanti un’azione sostenibile e nel supportare le imprese verso una crescita responsabile. Il report testimonia le numerose azioni avviate per promuovere buone pratiche in campo ambientale, economico e sociale, e rappresenta un punto di partenza per orientare l’artigianato lecchese verso un futuro più sostenibile sotto molteplici punti di vista”.

Inoltre, per mostrare l’intenzione di fare la propria parte in modo concreto, Confartigianato Imprese Lecco ha scelto di calcolare l’impronta di carbonio causata dalla promozione dell’Assemblea, per andare a compensarla con azioni mirate. Non mancherà infine la voce delle imprese associate che porteranno la loro testimonianza di come, in modo diverso, hanno reso la sostenibilità centrale nei rispettivi modelli di business, mentre ad accogliere i partecipanti sarà un’esperienza immersiva da non perdere, naturalmente sempre all’insegna del green grazie ad Economie Ambientali. Il tutto in un evento il cui impatto ambientale sarà calcolato e compensato con l’ausilio di LifeGate.

La partecipazione all’assemblea è gratuita previa iscrizione sul sito www.artigiani.lecco.it