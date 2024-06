Energia Elettrica: mancano pochi giorni alla fine del Mercato Tutelato: cosa fare?

Cosa succede a chi non sceglie alcun fornitore?

Il Mercato Tutelato resterà attivo solo per i clienti vulnerabili

LECCO – Mancano solo pochi giorniì al 1° luglio 2024, quando il mercato tutelato dell’energia elettrica cesserà di esistere. È fondamentale che i consumatori si preparino al passaggio al mercato libero per evitare sorprese. Ecco cosa cambia, chi potrà usufruire del Servizio a Tutele Graduali e chi sono i clienti vulnerabili.

Cosa cambia dal 1° luglio 2024?

Dal 1° luglio 2024, il servizio di maggior tutela dell’energia elettrica terminerà ufficialmente. Ciò significa che tutti i clienti dovranno passare al mercato libero, dove i prezzi non sono più stabiliti dall’ARERA (Autorità di regolazione per energia reti e ambiente) ma dai fornitori stessi, favorendo la concorrenza e, in teoria, tariffe più competitive. Tuttavia, ci sono alcune eccezioni per i clienti più vulnerabili.

Chi sono i clienti Vulnerabili?

I clienti domestici vulnerabili, che rientrano in determinate categorie, continueranno a essere serviti nel mercato tutelato fino al 2027. Ecco chi sono:

Clienti economicamente svantaggiati : coloro che ricevono bonus sociali.

: coloro che ricevono bonus sociali. Clienti con gravi condizioni di salute : persone che necessitano di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate dall’energia elettrica.

: persone che necessitano di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate dall’energia elettrica. Disabili ai sensi della legge 104/92 .

. Residenti in strutture abitative di emergenza : a seguito di calamità naturali.

: a seguito di calamità naturali. Residenti in isole minori non interconnesse .

. Anziani sopra i 75 anni.

Questi clienti, se non identificati automaticamente come vulnerabili, dovranno informare il proprio fornitore compilando un modulo che riceveranno entro giugno 2024, per continuare a usufruire del mercato tutelato.

Cosa succede dal 1° luglio per i non vulnerabili?

I clienti non vulnerabili che non avranno scelto un nuovo fornitore entro il 1° luglio 2024 passeranno automaticamente al Servizio a Tutele Graduali. Questo servizio, gestito da fornitori selezionati tramite gare d’appalto, avrà una durata di quasi tre anni, fino al 31 marzo 2027. Durante questo periodo, i clienti saranno riforniti dal fornitore vincitore dell’asta nella loro area geografica, alle condizioni delle offerte PLACET (Prezzo Libero A Condizioni Equiparate di Tutela).

Servizio a Tutele Graduali: come funziona

Il Servizio a Tutele Graduali garantisce una transizione senza interruzioni per i clienti che non hanno ancora un contratto nel mercato libero. Ecco le caratteristiche principali:

Fatturazione : bimestrale.

: bimestrale. Garanzie : nessuna richiesta per i pagamenti tramite domiciliazione bancaria, postale o carta di credito; in altri casi, sarà addebitato un deposito cauzionale di €11,5 per ogni kW di potenza.

: nessuna richiesta per i pagamenti tramite domiciliazione bancaria, postale o carta di credito; in altri casi, sarà addebitato un deposito cauzionale di €11,5 per ogni kW di potenza. Modalità di pagamento: domiciliazione bancaria, postale, carta di credito o bollettino.

La scelta del Mercato Libero

Sia i clienti vulnerabili che non, possono scegliere di passare al mercato libero in qualsiasi momento. Questa decisione non comporterà alcuna interruzione del servizio. È consigliabile informarsi e confrontare le offerte dei vari fornitori per trovare la soluzione più conveniente e adatta alle proprie esigenze.

Il passaggio dal mercato tutelato al mercato libero dovrebbe rappresentare un’opportunità per i consumatori di esplorare nuove offerte e risparmiare sulle bollette. Prepararsi in anticipo e informarsi adeguatamente è essenziale per una transizione senza problemi e per sfruttare al meglio le nuove possibilità offerte dal mercato libero.