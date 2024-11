Federmanager Lecco al congresso nazionale a Roma: “Impegni chiari per i prossimi 3 anni”

Eletto il nuovo Presidente federale, Valter Quercioli

Lo scorso 13 novembre il rinnovo del contratto di categoria dei dirigenti d’azienda

LECCO – Anche Federmanager Lecco ha preso parte al Congresso nazionale della Federazione a Roma che si è svolto lo scorso venerdì 15 novembre presso il Grand Hotel Palatino. In rappresentanza del territorio lecchese, con una base di oltre 600 iscritti, c’era il presidente Simone Chiappa.

L’evento ha rappresentato un momento cruciale per la federazione, volto a rilanciare la governance nazionale attraverso la definizione del mandato per i prossimi tre anni.

Durante il congresso, i candidati hanno presentato i rispettivi programmi triennali,

culminando nell’elezione del nuovo Presidente federale, Valter Quercioli, dirigente toscano classe ’63.

L’approvazione del programma in congresso ha consolidato la missione della federazione.

L’assemblea ha particolarmente apprezzato il lavoro svolto dalla precedente gestione rappresentata da Stefano Cuzzilla, l’impegno di rappresentanza nelle relazioni industriali degli ultimi mesi ha culminato con il recentissimo rinnovo del contratto di categoria dei dirigenti di azienda, appena sottoscritto con Confindustria il 13 novembre .

“Grande è la soddisfazione per aver partecipato al congresso – ha commentato il presidente Chiappa – un evento cruciale, non solo per il confronto tra colleghi, ma anche per l’importante elezione del nuovo Presidente federale”. “Il congresso – ha continuato il presidente – ha offerto l’opportunità di discutere sfide e obiettivi futuri, consolidando la missione della federazione e rafforzando il ruolo centrale del management nel panorama produttivoe dei servizi. Un’occasione che conferma le scelte di responsabilità che i manager, quotidianamente impegnati nelle imprese italiane, portano avanti.'”