Fondata nel 1993, ALPL raduna oggi 11 ordini professionali

Rocca: “Rappresentiamo oltre 6 mila professionisti lecchesi”

LECCO – L’Associazione delle Libere Professioni di Lecco ha celebrato i suoi primi 25 anni di storia: un traguardo autorevole festeggiato giovedì sera con la partecipazione degli iscritti e di quanti hanno vissuto da vicino questo primo quarto di secolo della realtà associativa.

Fondata nel 1993 per fornire una casa e servizi in comune alle prime tre categorie professionali che vi hanno aderito, quella dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri (successivamente fuse in un unico Ordine) e dei Consulenti del Lavoro, oggi ALPL raggruppa ben 11 Ordini e Collegi della provincia di Lecco.

Ne fanno parte: l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, l’Ordine dei Consulenti del Lavoro, l’Ordine degli Avvocati, il Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati, l’Ordine dei Medici Chirurghi e dei Medici Odontoiatri, l’Ordine dei Farmacisti, il Consiglio Notarile, l’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali, l’Ordine degli Architetti P.P. e C, il Collegio Geometri e l’Ordine Ingegneri.

“Lavorando fianco a fianco e confrontandoci, abbiamo preso coscienza del fatto che esigenze, e ruoli fossero comuni e abbiamo quindi deciso di aggregarci. Insieme rappresentiamo oltre 6.100 professionisti in provincia di Lecco. Le esigenze sono nostre, ma ciò che conta è il ruolo, di aiuto allo Stato e di sostegno del territorio, possiamo svolgerlo meglio se uniti” ha sottolineato il Dott. Antonio Rocca, presidente di ALPL, intervenendo nel corso dell’assemblea dell’associazione durante la quale è stato approvato il bilancio 2018.

Il premio all’ex presidente Maria Venturini

L’appuntamento è stato anche l’occasione per la consegna di un riconoscimento a Maria Venturini, terza presidente a succedersi in ALPL durante questi primi 25 anni di storia dell’associazione, raccogliendo il testimone dal Dott. Enrico Rossi, dell’Ordine dei Dottori Commercialisti. Era stato invece Roberto Dell’Era, nel 1993, a guidare l’esordio di questa nuova realtà associativa dei professionisti lecchesi.

Il premio è stato consegnato dall’attuale presidente Antonio Rocca. La serata è poi proseguita in una cena di festeggiamenti per l’importante anniversario di fondazione.