Nel mondo dei drink tropicali con Confcommercio Lecco

Corso dell’associazione di categoria dedicato ai cocktail

Baristi e appassionati saranno guidati da docenti esperti. Iscrizioni entro giovedì 1 giugno

LECCO – Un corso avvincente per guidare baristi e appassionati attraverso le tecniche più moderne e riproporre i cocktails delle antiche tradizioni in modo innovativo. Cat Unione Lecco, società di formazione e consulenza di Confcommercio Lecco, ha organizzato per il mese di giugno il corso ‘Drink tropicali’.

A guidare gli iscritti i docenti Mattia Corunto e Cristian Lodi. Corunto, che ha iniziato il suo cammino come insegnante nel 2008 dopo una formazione completa e approfondita nell’ambito dell’American Bartending. Nel corso della sua carriera ha partecipato a varie competizioni di settore (tra cui Skyy Vodka Competition, Gancia Flair Challange, CPF Statio Contest) distinguendosi sempre fino alle fasi finali e conquistando numerosi podi. Lodi, barman professionista e docente, è invece titolare del Cocktail e Lounge bar Milord a Milano.

Il corso si terrà il 12, 19 e 26 giugno dalle ore 18 alle ore 21 presso lo spazio attrezzato presente presso la sede di Confcommercio Lecco, in piazza Garibaldi a Lecco. Le iscrizioni vanno effettuate entro giovedì 1 giugno: è previsto un rimborso pari al 50% del costo di partecipazione per la imprese regolarmente iscritte agli Enti Bilaterali del Terziario e del Turismo. Il programma è il seguente: il Messico e i suoi drink, drink caraibici, i cocktail di Hemingway

Per informazioni è possibile contattare direttamente Confcommercio Lecco – Ufficio Formazione: tel. 0341/356911; email formazione@ascom.lecco.it.