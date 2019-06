Ordine degli Ingegneri in assemblea: “Nascono nuove professionalità”

Oltre mille iscritti, numeri stabili ma crescono le specializzazioni

Il presidente provinciale Meroni traccia il bilancio del 2018

LECCO – Pomeriggio intenso per gli ingegneri lecchesi che, lunedì, si sono incontrati per l’Assemblea annuale dell’Ordine degli Ingegneri.

Il presidente Gianluigi Meroni, tracciando un bilancio del 2018, ha ricordato come l’Ordine abbia lo scopo prioritario di tutelare la collettività e, anche per questa ragione, gli attuali 1.019 iscritti all’Ordine di Lecco sono sottoposti a una serie di regole. Oltre alle norme deontologiche, sulle quali vigila anche il Consiglio di Disciplina, gli ingegneri seguono infatti una serie di corsi di aggiornamento e sono tenuti a sottoscrivere un’assicurazione a tutela dei committenti.

La professionalità rappresenta uno dei caratteri distintivi per gli iscritti all’Ordine degli Ingegneri. Anche per questa ragione, ha ricordato Meroni, “lo scorso anno le nostre 13 commissioni hanno organizzato oltre 50 eventi formativi, la maggior parte dei quali gratuiti e aperti anche ai non iscritti. Infatti siamo molto attivi sul territorio e abbiamo dato vita a una serie di iniziative, indirizzate alle aziende e alla popolazione, per favorire la cultura dell’innovazione e delle normative. In particolare, tra le altre, mi piace ricordare la giornata di sensibilizzazione sulle tematiche antisismiche”.

Nel corso dell’assemblea il presidente ha voluto guardare anche alle sfide che aspettano la categoria nei prossimi mesi: “Da qualche tempo il numero degli iscritti all’Ordine non sta aumentando, in quanto attraversiamo una fase di trasformazione della professione. In passato, quasi per definizione, gli ingegneri erano legati al mondo delle costruzioni. Oggi, al contrario, si aprono una serie di nuove professionalità, legate soprattutto all’informatica e ai processi industriali. Settori nei quali proprio gli ingegneri svolgono un ruolo determinante per favorire l’innovazione. Anche per questa ragione l’Ordine di Lecco ha appena costituito la commissione ‘gestionali’, che vuole essere un punto di riferimento per tutte le nuove professionalità. Far parte dell’Ordine degli Ingegneri, infatti, rappresenta un autentico valore aggiunto, poiché porta a un’ulteriore crescita professionale e ad un costante confronto fra colleghi con competenze complementari”.

In chiusura di giornata sono stati premiati gli ingegneri iscritti all’Ordine da 50 anni: Italo Sergio Bacchi, Renato Bovolo, Vincenzo Ferrieri e Mario Invernizzi.