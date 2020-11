Gilardoni Raggi X: ora un socio unico alla guida dell’azienda di Mandello

Un solo socio a capo della Gilardoni Raggi X di Mandello

La minoranza esce di scena e la maggioranza ne acquisisce le quote

MANDELLO – L’intero capitale della storica Gilardoni spa è stato acquisito dalla Gilma spa, la società che fa capo alla famiglia Gilardoni. Ascanio Orsini, socio di minoranza, ha ceduto le quote al cugino e presidente Marco Gilardoni.

Gilma diventa così socio unico della Gilardoni, azienda mandellese numero uno in Italia e tra i principali produttori mondiali di apparati a raggi X e di sistemi a ultrasuoni destinati alla sicurezza, al settore medicale e ai cosiddetti controlli non distruttivi.

“Questa operazione consente un significativo rafforzamento della governance aziendale e il conseguente consolidamento del percorso di innovazione industriale già avviato nel corso degli ultimi anni” ha dichiarato il presidente Marco Gilardoni, nipote del fondatore, che continua a guidare l’azienda confermando la volontà di proseguire nel percorso di crescita e internazionalizzazione della società.

73 anni di storia, 220 addetti di cui 44 ricercatori e un fatturato 2019 che sfiora i 32 milioni di euro e una previsione malgrado la pandemia Covid 19 di un mantenimento di questi livelli per il 2020, la Gilardoni ricerca e produce tecnologie d’avanguardia, unica al mondo attiva nei tre settori dei raggi X: medicale, industriale e sicurezza.

Dalla scansione delle persone allo screening dei bagagli, dalle soluzioni per il cargo alla rilevazione di esplosivi nascosti, è leader nel nostro Paese dei controlli aeroportuali, punto di riferimento per la gran parte degli scali italiani e per oltre la metà di quelli nel resto d’Europa.

È tra i principali produttori globali di macchine a ultrasuoni per il controllo dei treni ad alta velocità ed è una società considerata strategica dai ministeri della Difesa di molti Stati.

Sul fronte medicale, oltre alla progettazione e produzione di radiodiagnostica di ultimissima generazione, la Gilardoni ha di recente creato una nuova divisione Sicurezza e prevenzione epidemiologica, che in pochi mesi ha già realizzato due linee di prodotto altamente innovative: i sistemi Breva e Ozygil.

Breva è un rivoluzionario sistema touchless di gestione dei bagagli a mano integralmente automatizzato, che consente la sterilizzazione delle vaschette utilizzate negli aeroporti tramite l’impiego della tecnologia UV-C. Lo scalo milanese di Linate l’ha già adottato e messo in funzione.

Ozygil è un sistema a nastro che, attraverso una nebbia secca a base di ozono, consente la sanificazione di superfici e oggetti contro virus, coronavirus e batteri. L’efficacia di questo innovativo prodotto è stata scientificamente testata in collaborazione con l’Istituto Universitario San Raffaele di Milano, che ne ha attestato una capacità di abbattimento della carica virale e batterica pari al 99,99 per cento.