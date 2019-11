I lavoratori stanno con Marco Gilardoni: “Ribadiamo la nostra stima”

In una nota i dipendenti della Gilardoni Raggi X ringraziano il nuovo presidente

Al processo, l’ex capo del personale lo aveva attaccato duramente

MANDELLO – “I lavoratori della Gilardoni Rx ribadiscono la loro stima nei confronti del Dott. Marco Taccani Gilardoni ringraziandolo per il grande impegno messo in campo ogni giorno al fianco di tutti i collaboratori” è quanto scrivono in una nota i dipendenti dell’azienda di Mandello.

Il messaggio arriva all’indomani della deposizione, al processo sui casi di presunti maltrattamenti nei confronti delle maestranze, dell’ex capo del personale Roberto Redaelli, imputato nel procedimento.

Nella sua testimonianza, Redaelli aveva messo sullo stesso piano l’ex presidente Maria Cristina Gilardoni e suo figlio Marco Taccani, “ha lo stesso DNA della madre”, aveva riferito Redaelli in aula asserendo che anche i litigi tra madre e figlio avrebbero contribuito ad inquinare il clima in azienda e che lo stesso Marco, oggi alla guida dell’azienda, in passato avrebbe alzato la voce contro alcuni dipendenti.