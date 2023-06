Casatenovo. 125 di Vismara festeggiati con un francobollo

CASATENOVO – Ne cuore della Brianza, centoventicinque anni fa, è nata un’azienda che è arrivata a segnare la storia della salumeria italiana, fondata da Francesco Vismara. Un marchio che, come recita lo storico claim ‘Ho una fame che vedo Vismara’, resta negli anni uno dei punti di riferimento in Italia e all’estero, sia per la qualità che per il gusto unico dei suoi prodotti.

“Siamo davvero entusiasti di essere parte integrante di questo percorso iniziato più di un secolo fa. Una storia fatta di tradizione, qualità e legame con il territorio ma con un occhio al resto dell’Italia e del mondo” dichiara Lisa Ferrarini, Presidente del Gruppo Ferrarini, durante l’evento di celebrazione dei 125 anni.

L’evento è stata anche l’occasione per celebrare l’emissione del francobollo dedicato al marchio Vismara, relativamente alla serie tematica delle eccellenze del sistema produttivo ed economico per i ‘Marchi storici di interesse nazionale del settore agroalimentare’. Il francobollo è stato presentato presso la Sala degli Arazzi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, alla presenza del Ministro Urso e propone elementi figurativi del marchio storico dell’azienda.

Vismara è ascesa negli ’30 e ’40 ed è passata per il difficile periodo della guerra fino a rinascere negli anni ’50 espandendosi anche all’estero. Nel periodo tra le due guerre mondiali, Vismara comincia a crescere, nonostante fosse un momento molto difficile per l’economia italiana del tempo. Negli anni ’50, ’60 e ’70, superati i confini nazionali, Vismara comincia a farsi conoscere in tutto il mondo esportando i suoi prodotti in Paesi come Francia, Germania e persino Canada. Vismara, infatti, è stata una delle prime aziende a esportare i tipici salumi italiani in Europa e nel mondo.