Merate, dal 25 ottobre negozi aperti anche la domenica

L’idea è partita dai commercianti iscritti all’associazione “La nostra mela”

Vitali: “L’idea è quella di continuare fino a Natale, valutando chiaramente l’andamento dell’epidemia in corso”

MERATE – Negozi aperti anche alla domenica in città. Hanno aderito in diversi esercenti all’iniziativa promossa dall’associazione di commercianti La nostra mela, guidata dalla neo presidentessa Simona Vitali per dare un segnale di positività e speranza in un momento, come quello attuale, caratterizzato da molta incertezza legata alla recrudescenza dell’epidemia da coronavirus.

E così, mentre l’ordinanza regionale ha previsto la chiusura della grande distribuzione al sabato e alla domenica, i piccoli negozi di vicinato si sono attrezzati per tenere aperte le proprie porte anche alla domenica.

Si comincia domani, domenica 25 ottobre con le serrande di diversi negozi del centro aperte alla mattina. “L’idea è quella di continuare, misure di contrasto all’epidemia da covid permettendo, per le successive domeniche estendendo eventualmente le aperture anche al pomeriggio – puntualizza Vitali – . In calendario figurano già le aperture domenicali prenatalizie dalla penultima domenica di novembre”.

Da sabato scorso le vetrine dei negozi meratesi sono abbellite dalle opere realizzate dagli allievi della scuola d’arte pura applicata dedicate agli angeli degli ospedali italiani. Una mostra itinerante dal titolo, tanto semplice, quanto simbolico e attuale “Grazie a voi”.