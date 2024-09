Garbagnate Monastero. In Pharmalife Research la parità di genere adesso è certificata

La certificazione è stata rilasciata dall’Ente Certificatore Q-AID Assessment & Certification

“Siamo orgogliosi di questo riconoscimento che mette in luce scelte precise e identitarie della nostra azienda”

GARBAGNATE MONASTERO – L’azienda Pharmalife Research ha recentemente ottenuto la certificazione sulla Parità di Genere, rilasciata dall’Ente Certificatore Q-AID Assessment & Certification. Questo riconoscimento evidenzia l’impegno dell’azienda nell’implementare politiche efficaci per ridurre il divario di genere in tutte le aree strategiche della crescita professionale femminile, un impegno che Pharmalife Research ha adottato sin dalla sua nascita.

“Siamo naturalmente molto orgogliosi di questo riconoscimento che mette in luce scelte precise e identitarie della nostra azienda – evidenzia l’Amministratore Unico Anna Crupi – Sono sempre stata convinta del legame inscindibile fra il rispetto e la valorizzazione di ogni collaboratrice e collaboratore, con i loro talenti, e lo sviluppo di Pharmalife Research. La crescita dell’azienda ne è sempre stata conferma e oggi la certificazione sulla Parità di Genere è un’ulteriore riprova”.

Pharmalife Research adotta una politica globale di parità di genere che promuove e tutela la diversità e le pari opportunità sul luogo di lavoro. L’azienda implementa un piano d’azione specifico e adotta un modello gestionale volto a garantire il rispetto e il mantenimento dei requisiti stabiliti nel tempo.

L’ente certificatore Q-Aid Assessment & Certification ha esaminato approfonditamente tutti i processi di Pharmalife Research, concentrandosi sulle modalità e sui criteri necessari per l’implementazione e lo sviluppo del Sistema per le Pari Opportunità.

Lo scopo dell’Audit è stato quello di valutare la continua conformità alla norma UNI PdR 125, verificando le modalità con cui Pharmalife Research adotta politiche e misure per favorire l’occupazione femminile e l’effettiva parità tra uomini e donne nel mondo del lavoro.

Nonostante Pharmalife Research abbia ottenuto risultati già dal primo audit di certificazione, l’azienda è impegnata in un miglioramento continuo, fissando obiettivi sempre più ambiziosi per affermarsi come un’eccellenza nella valorizzazione delle persone e nella parità di genere.