Chiusura Husqvarna, incontro in Regione ma l’azienda non si presenta

Audizione al Pirellone sul caso della chiusura della sede Husqvarna a Valmadrera

Presenti sindacati, Comune e Provincia ma non l’azienda. Straniero (PD): “Assenza che pesa”

VALMADRERA / MILANO – Si è tenuta, giovedì pomeriggio, in Regione Lombardia, l’audizione in merito all’azienda Husqvarna di Valmadrera con le organizzazioni sindacali, il Comune di Valmadrera e la Provincia di Lecco.

Assente, ancora una volta, l’azienda. “È un’assenza che sconcerta: volevamo poter ascoltare o percorrere la strada di un’altra possibilità. Ma l’impressione è che l’azienda non ci avesse mai creduto”, è il commento a caldo di Raffaele Straniero, consigliere regionale del Pd e componente della Commissione.

Ora ci sono due alternative, secondo Straniero: “Una è di valutare, eventualmente, ancora la possibilità di una deroga presso il Ministero del Lavoro e il Governo affinché comunque si sfruttino alcuni altri mesi di cassaintegrazione in deroga per Covid. Dopo questa verifica, sarà comunque necessario il massimo impegno da parte di tutti i soggetti interessati perché i 24 mesi di Naspi vengano utilizzati per le politiche attive del lavoro e per una ricerca sul territorio di altre occupazioni. Non sarà un compito facile, ma dobbiamo darcelo come impegno di tutti quanti”.