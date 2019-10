Giornata del risparmio: lezione in banca per 90 studenti della Valsassina

L’iniziativa è stata promossa dalla Banca della Valsassina

CREMENO / PREMANA – Una lezione speciale, lunedì scorso, per 91 alunni di terza media della Valsassina, che hanno fatto tappa alla sede di Cremeno e alla filiale di Premana della Banca della Valsassina.

Una lezione in banca in occasione della “Giornata del risparmio” che il credito cooperativo valsassinese ha riproposto per il settimo anno consecutivo.

Gli alunni interessati sono stati 91 (65 a Cremeno e 26 a Premana) con l’invito inoltrato agli studenti delle medie dei plessi scolastici di Cremeno e Premana.

La giornata si è svolta dapprima presso gli sportelli dove agli alunni è stata mostrata “banca da dentro” per poi proseguire nelle rispettive sale conferenze dove i responsabili del credito cooperativo hanno risposto alle domande degli studenti focalizzando l’attenzione sull’importanza del risparmio.

“Il risparmio è sempre stato il motore dello sviluppo – fanno sapere dalla Banca della Valsassina – Oggi lo affidiamo alle nuove generazioni affinché possa continuare a sostenere le famiglie e le imprese del nostro territorio”.

L’iniziativa valsassinese si è svolta in concomitanza della giornata mondiale del Risparmio legata al nome di un importante economista italiano, Maffeo Pantaleoni, che ne ispirò la proclamazione in un discorso tenuto a Milano nel 1924, durante un congresso dell’Istituto Internazionale del Risparmio, che si svolge ogni anno il 31 ottobre a Roma.