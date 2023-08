ll Gruppo BCC Iccrea presenta i dati del piano industriale 2023–2025

Per le 4 BCC operanti nel lecchese prevista al 2025 crescita della raccolta indiretta fino a 3,4 miliardi di euro (+18%)

CREMENO – Prevista al 2025 da parte delle 4 Banche di Credito Cooperativo (BCC) operative nel lecchese, tra cui la Banca della Valsassina unica con sede sul territorio, una crescita della raccolta indiretta fino a 3,4 miliardi di euro (+18%), e degli impieghi a circa 3,1 miliardi di euro (+ 6%).

E’ quanto riferisce il Gruppo BCC Iccrea che nei giorni scorsi ha varato il piano industriale 2023 – 2025, il quale prevede l’aggiornamento ed estensione delle previsioni del precedente Piano 2022-2024, ed è volto a incorporare sia il mutato contesto macroeconomico sia i risultati conseguiti nel 2022.

“Il Piano conferma l’efficacia del modello di business del Gruppo, orientato a realizzare economie di scala valorizzando autonomia, localismo e prossimità delle Banche aderenti – fanno sapere dall’amministrazione del Gruppo BCC Iccrea – Sono previsti inoltre importanti investimenti tecnologici e digitali per rendere il modello sempre più efficiente e moderno, evolvere l’offerta delle società prodotto e rinforzare il supporto alle comunità, per continuare ad essere protagonisti dello sviluppo sostenibile dei territori”.

Il piano triennale nazionale contempla anzitutto alcuni obiettivi trasversali: il completamento del percorso di derisking del Gruppo, l’aumento della marginalità netta, il mantenimento di un solido profilo patrimoniale e il continuo impegno sul fronte ESG da parte del Gruppo.

A questo si aggiunge un piano di sviluppo territoriale e di sostegno alle esigenze locali che si focalizza nelle 6 aree dove opera il Gruppo BCC Iccrea, avviate nel 2021 per accrescere le sinergie tra le strutture centrali del Gruppo e le Banche di Credito Cooperativo sul territorio.

“Prevediamo, attraverso l’azione delle 4 BCC che operano nel lecchese (Banca di credito cooperativo Brianza e Laghi, Banca di Credito Cooperativo di Triuggio e della Valle del Lambro, Banca della Valsassina Credito Cooperativo, Cassa Rurale –Banca di Credito Cooperativo di Carate Brianza) e che fanno parte dell’area Nord Ovest del Gruppo, di realizzare finanziamenti netti alla clientela, entro il 2025, pari a 3,1miliardi di euro (+6% sul 2022) – spiega il Gruppo BCC Iccrea – Il piano stima inoltre, da parte delle 4 BCC, una crescita della raccolta indiretta (che contempla il risparmio gestito e quello amministrato) entro il 2025 a 3,4 miliardi di euro (+18% sul 2022) e della raccolta diretta a 4,7 miliardi di euro (+2%)”.

Nell’area Nord Ovest (Lombardia – Piemonte – Liguria), all’impegno delle 4 BCC operative nel lecchese, si aggiunge quello delle altre BCC del Gruppo BCC Iccrea che comprende 26 BCC operative nel nord-ovest, di cui 23 operative in Lombardia, e un totale di 599 sportelli, di cui 499 in Lombardia.

Nella regione Lombardia i comuni bancarizzati sono 1.005, il Gruppo è insediato in 392 comuni e in 96 (il 24%) è l’unica presenza bancaria.

Stando sempre ai dati foniti dal gruppo, al 31 dicembre 2022, le BCC del Gruppo BCC Iccrea hanno realizzato nell’Area nord-ovest impieghi per 22,1 miliardi di euro, di cui 17,4 miliardi in Lombardia (78,7% dell’intera Area), una raccolta diretta di 33,4 miliardi, di cui 26,4 in Lombardia (79% dell’intera Area), e una raccolta indiretta di 19,1 miliardi di euro, di cui 14,4 in Lombardia (75,4% dell’intera Area).

“Il Gruppo BCC Iccrea – concludono dall’Amministrazione – è il maggiore gruppo bancario cooperativo, il quarto gruppo bancario in Italia per attivo, il secondo per numero di sportelli e l’unico gruppo bancario nazionale a capitale interamente italiano. Vanta un attivo di 171, 5 miliardi di euro (al 31 marzo 2023), è costituito oggi da 117 Banche di Credito Cooperativo, presenti in oltre 1.700 comuni italiani con quasi 2.500 sportelli, e da altre società bancarie, finanziarie e strumentali controllate da BCC Banca Iccrea. Le BCC del Gruppo al 31 marzo 2023 hanno realizzato su tutto il territorio italiano 90 miliardi di euro di impieghi netti e una raccolta diretta da clientela pari a circa 129 miliardi di euro, contando oltre 5 milioni di clienti e circa 850 mila soci. Il Gruppo BCC Iccrea è tra i migliori gruppi bancari per qualità del patrimonio con un CET 1 Ratio del 19,3% (dati al 31 marzo 2023)”.