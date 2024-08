A Gera Lario la prima multistazione di ricarica su pontile pubblico del Lago di Como

La colonnina servirà per imbarcazioni, ma anche auto e biciclette

“Un disegno ambizioso che prevede di disegnare per step successivi un’ideale rete di mobilità elettrica sull’acqua”

GERA LARIO (CO) – L’energia del gruppo Acinque per il Lago di Como e la sostenibilità. Sul molo di Gera Lario (CO) è stata inaugurata oggi, 2 agosto, la stazione di ricarica per imbarcazioni elettriche. All’inaugurazione hanno preso parte il sindaco e il direttore dell’autorità di bacino.

L’impianto è stato realizzato da Acinque Innovazione, intervenuta con l’amministratore delegato Corrado Bina e i tecnici che hanno messo a punto e realizzato l’installazione. E’ la prima colonnina su pontile pubblico al servizio della mobilità elettrica sull’acqua. Ma non serve solo i natanti, la stazione è multiservizio.

Collocata fra pontile e posteggio vi possono infatti fare riferimento anche le auto e le biciclette elettriche (l’impianto è al crocevia di una rete di oltre 300 chilometri di piste ciclabili). “Si tratta della prima infrastruttura del genere su suolo pubblico – ha sottolineato Bina -. È naturalmente a disposizione di tutti, sia della popolazione locale sia dei turisti e fa parte di un disegno ancora più ambizioso che prevede di disegnare per step successivi un’ideale rete di mobilità elettrica sull’acqua”.

È un’iniziativa di forte impronta green. “Il valore della sostenibilità, il valore dell’innovazione, il valore del Lario. Questo progetto è motivo di orgoglio poiché coglie un’aspettativa peculiare del territorio lacustre legata all’economia turistica e al contesto naturale – ha sottolineato l’amministratore delegato del gruppo Acinque, Stefano Cetti -. L’infrastruttura di Gera contribuisce a rendere ancora più attrattivo e competitivo il bacino comasco, al centro di una crescente notorietà internazionale. Direi che è davvero un esempio emblematico, e concreto, della vocazione di Acinque di fungere da volano di sviluppo e generatore di valore locale”.

“Le ricariche elettriche rivestono un ruolo cruciale nella salvaguardia dell’ambiente per diversi motivi, tra cui la riduzione delle emissioni di gas serra, la diminuzione dell’inquinamento atmosferico, e il contributo alla sostenibilità energetica – ha commentato il sindaco di Gera Lario, Oscar Mella -. L’adozione di ricariche elettriche rappresenta un passo importante verso la riduzione dell’impatto ambientale del settore dei trasporti. Promuovendo l’uso di veicoli elettrici e investendo in infrastrutture di ricarica alimentate da fonti rinnovabili, è possibile ottenere significativi benefici ambientali e contribuire alla lotta contro il cambiamento climatico”.

Piercarlo Panzeri e Carlo Bernardi hanno illustrato i dettagli tecnici e le modalità di ricarica. “L’impianto ha una capacità di ricarica complessiva di 70 kW, e consente di rialimentare un’imbarcazione di tipologia leggera sfruttando al meglio le caratteristiche di ricarica del natante in ricarica monofase o trifase con erogazione di potenza fino a 22 kW, oltreché la possibilità di ricaricare e-bike e smartphone attraverso la colonnina di ricarica Erica 2.0 by Acinque Innovazione. La stazione prevede allacci dedicati per ciascuna modalità: imbarcazioni, autoveicoli, e-bike”.

Acinque, società con marcata vocazione green, investe in maniera sistematica nei business improntati al rispetto dell’ambiente e sta progettando ulteriori infrastrutture sul bacino lariano per sostenere e promuovere la mobilità sostenibile, con immediati benefici in termini di riduzione delle emissioni e dell’inquinamento acustico.