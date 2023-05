Abbiategrasso. Paura a scuola, studente di 16 anni accoltella professoressa

Il fatto è accaduto lunedì mattina

La donna, 51 anni, ferita al braccio e ricoverata in serie condizioni

ABBIATEGRASSO – Attimi di terrore questa mattina all’interno di una scuola ad Abbiategrasso dove uno studente di 16 anni ha accoltellato un’insegnante di 51, ferendola in maniera seria ad un braccio. E’ successo all’istituto Alessandrini intorno alle 8.30.

In posto in codice rosso si sono portati i soccorritori e le forze dell’ordine. Massiccia la mobilitazione, in quanto, inizialmente, era stata riferita una sparatoria.

Lo studente avrebbe minacciato i compagni di classe con una pistola giocattolo prima di aggredire con un coltello l’insegnante, ferendola ad un braccio. La donna è stata soccorsa in codice giallo all’Ospedale di Legnano con anche una lieve ferita alla testa. Trasportato in ospedale con lievi ferite anche il 16enne.