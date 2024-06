Castione della Presolana: due giornate per festeggiare i 70 anni del Soccorso alpino

CASTIONE DELLA PRESOLANA (BG) – Due le giornate in programma a Castione della Presolana (BG), in occasione dei settant’anni di fondazione del Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico. Gli appuntamenti sono per venerdì 7 e sabato 8 giugno. Il programma prevede un convegno nella giornata di venerdì, presso il Grand Hotel Presolana di Castione, dal titolo “Il Soccorso in montagna”, organizzato in collaborazione con Hems (Helicopter emergency medical service), dove i temi trattati saranno: 70 anni di Soccorso alpino e speleologico; il soccorso in montagna oggi, dall’Italia alle vette himalayane; l’elisoccorso in montagna; futuro e prospettive del soccorso in montagna.

La prima giornata, con ospiti esperti e contenuti specialistici, punta a ripercorrere la storia di questi settant’anni e a ragionare sul futuro del soccorso in montagna, alla luce degli importanti cambiamenti che ci sono stati negli anni e che ci saranno anche nel futuro, sul modo di frequentare la montagna e sui materiali e le attrezzature disponibili.

Sabato 8 giugno sarà invece una giornata aperta a tutti, durante la quale il Soccorso alpino ha organizzato degli scenari di soccorso tecnico in ambiente, con e senza elicotteri, sul Monte Pora. Durante la mattinata (dalle 9.30 alle 12.30 circa) sarà possibile osservare dei simulati di soccorso in montagna, svolti in collaborazione con gli altri enti con cui il Cnsas opera nel soccorso tecnico-sanitario in ambiente montano. Saranno presenti anche alcuni elicotteri, tra cui quello di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza e quello della Guardia di Finanza, che simuleranno interventi di soccorso. L’iniziativa ha il patrocinio di Regione Lombardia, Areu, Provincia di Bergamo, Comunità montana Valle Brembana, Comunità Montana Valle di Scalve.

