Comasco, statale Regina chiusa per una frana a Moltrasio

COMO – La strada statale 340 “Regina” è stata temporaneamente chiusa dalla notte di mercoledì in entrambe le direzioni, all’altezza di Moltrasio a causa di una frana all’uscita della galleria Cernobbio.

Sul posto sono presenti le squadre Anas per la gestione del traffico e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile. In mattinata permane la chiusura della strada.

Diversi gli interventi dei Vigili del Fuoco nel comasco a causa del forte maltempo della notte.