Fiamme nei boschi dell’alto lago, in azione anche un canadair

MONTEMEZZO (CO) – Vasto incendio nel pomeriggio di ieri, lunedì, nei boschi di Montemezzo, nella zona dell’alto lago, in provincia di Como. A causa del forte vento le fiamme si sono propagate con grande velocità. Ingente lo spiegamento di forze per cercare di domare il fuoco.

Oltre alle numerose squadre dei Vigili del Fuoco del comando di Como e alle locali squadre Antincendio Boschivo volontarie, sono stati impegnati anche gli uomini del distaccamento di Bellano. Fortunatamente non si sono registrati feriti, anche se a causa della vastità dell’incendio è stato fatto intervenire anche un canadair.