LEZZENO – Un grosso smottamento si è verificato in mattinata sulla provinciale Lariana tra Bellagio e Lezzeno, all’altezza del Ponte del Diavolo.

Dopo una prima caduta di massi verificata lo scorso lunedì, un’intera parete di rocce e terra è crollata sulla strada. Non si sono registrati feriti. Sul posto erano presenti gli addetti dell’impresa incaricata dei lavori di messa in sicurezza del versante che si sono accorti per tempo del cedimento.