Incidente in A9, autoarticolato si ribalta tra Fino Mornasco e Lomazzo

E’ successo intorno alle 9.30 in direzione sud

Illeso il conducente, un 47enne

FINO MORNASCO – Incidente, fortunatamente senza gravi conseguenze, nella mattinata di oggi, giovedì 3 dicembre, sull’Autostrada A9 nel tratto tra Fino Mornasco e Lomazzo (direzione sud).

Coinvolto un mezzo pesante, un autoarticolato che, per motivi da chiarire, si è ribaltato su un fianco.

Immediato l’intervento dei soccorsi: sul posto si è portata un’ambulanza insieme ai Vigili del Fuoco di Como. Illeso il conducente, un uomo di 47 anni, per cui non si è reso necessario il trasporto in ospedale. Ai pompieri il compito di rimuovere il carico del mezzo pesante e mettere in sicurezza l’area. Nessun altro mezzo è rimasto coinvolto nel sinistro.