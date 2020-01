Precipita in un canale, 61enne soccorso in Valgerola

GEROLA ALTA (SO) – E’ stato trasportato all’ospedale di Bergamo in gravi condizioni l’uomo di 61 anni precipitato nel pomeriggio di ieri, 2 gennaio, in Valgerola. L’allarme è scattato intorno alle 15.30 e si è concluso solo in serata. Impegnati i tecnici della VII Delegazione Valtellina Valchiavenna del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, stazione di Morbegno.

Un uomo è caduto in un canale per circa 300 metri nella Valle della Pietra, a 1800 metri di quota. Sul posto anche il Soccorso Alpino Guardia di Finanza, l’elisoccorso da Sondrio, che ha sbarcato i soccorritori nei pressi del rifugio Trona, e da Como, abilitato per il volo notturno.

Dopo avere perlustrato alcuni canali, hanno trovato la traccia. Sono quindi scesi per raggiungerlo; il medico ha accertato le condizioni di salute, aveva diversi traumi. E’ stato messo in sicurezza e portato in ospedale.