Tragico incidente sul lavoro, morti due operai, un terzo ferito gravemente

E’ successo mercoledì mattina a Opera in un golf club

Gli operai sarebbero precipitati da una piattaforma aerea dove stavano lavorano rimanendo schiacciati dal cestello della gru

OPERA – Tragico incidente sul lavoro questa mattina, mercoledì, a Opera, cittadina alle porte di Milano, nella frazione di Noverasco, presso il golf club.

Tre operai sono precipitati da una piattaforma aerea a circa 20 metri di altezza, rimanendo schiacciati dal cestello della gru. Due di loro sono morti, mentre un 25enne è stato soccorso in gravissime condizioni all’Ospedale Niguarda.

Sul posto, in via Carl Marx, in codice rosso si sono portati l’elisoccorso, due automediche, tre ambulanze, i Vigili del Fuoco, la Polizia Locale e la Procura.