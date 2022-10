LECCO – Riceviamo e pubblichiamo:

“Con grande stupore, rammarico e indignazione ho constatato l’eliminazione della stagione sinfonica dalla programmazione culturale della corrente stagione.

Vorrei conoscere la motivazione di tale incomprensibile decisione che priva i cittadini di un’importante proposta culturale, presente da decenni nella programmazione e che nonostante la chiusura del teatro e la conseguente riduzione dell’offerta, era seguita e apprezzata.

L’assessora Piazza che minimizza parlando di pausa quando l’interruzione durerà anni, visto che occorrerà aspettare l’apertura del teatro della Società

che indica la presenza di altre offerte sul territorio citando la Consulta Musicale cioè cori e bande e qualche proposta di privati volonterosi ma o in orari poco percorribili (la domenica pomeriggio) o in luoghi fuori città e comunque niente di paragonabile all’orchestra Verdi che propone Irene Grandi !?! o un’opera lirica virtual in sostituzione che spiega la soppressione con l’implementazione della stagione teatrale che invece propone un numero di spettacoli esattamente uguale all’anno scorso e a quelli precedenti non ha affatto chiarito, con tali motivazioni, questa scelta e forse non ha ben chiaro cosa sia una stagione sinfonica.

Invito tutte le persone deluse e indignate da questa decisione nonché i media ad esprimersi contro l’insensibilità culturale dimostrata da questa amministrazione che ignora le esigenze dei cittadini con scelte che annullano completamente una programmazione musicale di grande levatura e unica sul territorio”.

Lettera Firmata