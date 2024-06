I genitori della scuola dell’infanzia del Caleotto ringraziano le insegnanti

LECCO – Riceviamo e pubblichiamo la lettera di ringraziamento dei genitori dei bimbi che frequentano la scuola dell’infanzia Caleotto.

“Care maestre è arrivato il momento dei saluti. Le nostre giraffe cominceranno una nuova avventura l’anno prossimo alla scuola primaria, mentre le farfalle e le coccinelle vi ritroveranno per accogliere insieme nuovi amici…

Vi ringraziamo, e forse i ringraziamenti non sono abbastanza, perché avete accolto i nostri bimbi e gli avete insegnato ciò che sui libri non si trova… con costanza, premura e tanta pazienza avete insegnato loro come vivere la quotidianità con ordine e rispetto.

I nostri bambini sono cresciuti con voi cantando e ballando, avete stimolato la loro creatività lasciandoli liberi di ridere o di piangere, esprimendo tutte le loro emozioni, imparando insieme a gestirle.

La scuola dell’infanzia forse non ha la giusta importanza alla luce di chi la guarda perché si pensa non sia importante. Così non è perché come abbiamo potuto constatare tutti noi è proprio qui che i nostri bambini piccoli e immaturi hanno imparato ad avere la loro indipendenza, sono diventati più autonomi. È proprio con voi che hanno imparato ad avere fiducia in loro stessi, ad imparare a rispettare le regole, ad imparare a condividere. È con voi che hanno sperimentato, hanno instaurato nuove amicizie, hanno imparato a relazionarsi con gli adulti, ma anche con i loro coetanei.

Tutti noi al Caleotto abbiamo trovato una garanzia, ci siamo sentiti accolti come persone prima ancora che come genitori, abbiamo avuto la sensazione di sentirci a casa. In voi abbiamo trovato conforto, abbiamo avuto risposte ad ogni nostra domanda, abbiamo avuto sempre una mano tesa e un sorriso nelle giornate più grigie. E i bambini? Beh quelli basterebbe osservarli all’ingresso ogni mattina per capire quanto loro siano sereni e felici nell’andare a scuola. I bambini sono la voce della verità no? Lasciamo che i loro sorrisi, il loro vociferare e canticchiare la mattina varcando l’ingresso risponda per noi.

Il prossimo anno purtroppo avremo la perdita di due validissime insegnanti e la chiusura di una sezione a causa, purtroppo, del calo demografico di cui tanto si sente parlare. Noi ci speriamo fino alla fine che chi ha il potere decisionale non ci penalizzi così tanto, che non penalizzi loro, i nostri bambini. Rimaniamo con le dita incrociate, perché la speranza è l’ultima a morire.

E con qualche foto ricordo della nostra festa di fine anno, tra mille colori, gioia e profumi di paesi del mondo vi ringraziamo davvero con tutto il cuore per il lavoro che fate, per come lo fate e per tutto l’amore che ci mettete. Per noi siete state e sarete il team migliore che avremmo mai potuto desiderare e vi porteremo, insieme ai nostri bambini, nel cuore sempre”.

Con affetto

I genitori della scuola dell’infanzia Caleotto