Estate positiva per l’Ostello di Lecco, la struttura piace ai turisti italiani e stranieri

Lecco Hostel è anche inserito nel circuito dell’ospitalità del Gran Premio di Formula 1 di Monza

“Il maltempo tra giugno e luglio ha determinato un calo. Dal 15 luglio ci siamo riportati sui dati positivi dello scorso anno”

LECCO – “Un ostello a Lecco era un po’ una scommessa, a distanza di oltre un anno dall’apertura possiamo affermare che la scommessa è stata vinta”. I gestori di Lecco Hostel sono soddisfatti, la struttura situata nel rione di San Giovanni piace ai turisti. A confermarlo sono le presenze estive, in linea con i numeri positivi fatti registrare nel primo anno di attività (Lecco Hostel ha infatti aperto il 15 giugno 2023).

“La stagione è cominciata benissimo fino al 15 (non abbiamo un confronto con il 2023 perché abbiamo aperto il 15 giugno 2023) poi è iniziato un periodo di maltempo durato circa un mese che ha determinato un calo importante delle prenotazioni e delle presenze – hanno spiegato da Ristogest, la società che gestisce la struttura -. Dal 15 luglio ci siamo riportati sui dati positivi dello scorso anno, trend che si sta mantenendo fino a oggi con una conferma delle buone previsioni sulle prenotazioni che avevamo fatto per la seconda metà di agosto e quelle per la prima metà di settembre”.

Nelle 27 camere (115 posti letto) del Lecco Hostel, in 12 mesi sono transitate 13.840 persone (di cui 1.113 bambini), con alta percentuale di stranieri (7.157) provenienti soprattutto dalla Polonia (1.082), a seguire Germania (777), Francia (649), Inghilterra (428), Svizzera (305), Lettonia (241) e America (238). Gli ospiti italiani sono stati invece 6.683. In linea con la tipologia di struttura ricettiva, l’età media di chi ha soggiornato si attesta intorno ai 30 anni (32 per gli uomini e 28 per le donne).

La struttura, in questi mesi, ha mantenuto un ottimo gradimento nelle recensioni da parte della clientela, a testimonianza della bontà del lavoro svolto sin qui: “Come lo scorso anno le prenotazioni si dividono fra viaggiatori singoli che amano condividere spazi e camere con altri viaggiatori e gruppi/famiglie che riservano camere ad uso privato”.

Una offerta in continua evoluzione tanto che è stata anche inserita nel circuito dell’ospitalità del Gran Premio di Formula 1 in programma domenica 1 settembre a Monza. Per fare un bilancio più dettagliato della stagione estiva è ancora troppo presto, ma sicuramente c’è tanto ottimismo per una struttura apprezzata da italiani e stranieri e dal grande potenziale.