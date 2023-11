Lecco Magico Natale: una nuova edizione in partenza

Da sabato 25 novembre a venerdì 26 gennaio tutti gli eventi in città per le feste

“Lecco diventa interessante per i turisti anche in inverno, con anche proposte di alto livello culturale”

LECCO – Sta per partire una nuova edizione di Lecco Magico Natale, il programma di esperienze e iniziative promosse da sabato 25 novembre a venerdì 26 gennaio dal Comune di Lecco, insieme ad Amici di Lecco, Confcommercio Lecco ed LTM Lecco.

Tra gli eventi di punta di questo pannello natalizio cittadino l’appuntamento in quota, in programma domenica 17 dicembre alle 13 ai Piani d’Erna per la fortunata serie di Sound of Lecco in un’inedita Winter Edition, che porterà ai piedi del Resegone le sonorità della cornamusa elettronica nel concerto ‘Musica sottozero – Hevia in Erna’ con uno speciale repertorio natalizio eseguito dal celebre musicista e performer spagnolo, pioniere della gaita MIDI, al quale farà da cornice il dj set by Madsoundsystem, tra sonorità balcaniche, gipsy, orientali, swing e klezmer. Riflettori accesi poi sul concerto “Canti di Natale”nella basilica di San Nicolò, per il tanto atteso ritorno dell’Orchestra Sinfonica di Milano a Lecco, in programma mercoledì 20 dicembre alle 20.30.

E ancora, tra tra gli highlight di questa edizione di Lecco Magico Natale, ecco anche gli eventi di Capodanno che apriranno le celebrazioni per la fine dell’anno e l’inizio di un 2024 insieme: al Villaggio di San Nicolò, che sarà allestito dal 1° dicembre al 7 gennaio sul lungolago e in cento città a cura dell’associazioni Arti Libere, dalle 16 alle 21 del 31 dicembre si esibiranno una serie di band emergenti e in serata, alle 22, alle 23 e a mezzanotte, sarà possibile ammirare lo spettacolo delle Fontane Danzanti, che saranno accompagnate, dalle 21, dal dj set che proseguirà fino al rinfresco di mezzanotte e terminerà all’una di notte, con la pista di pattinaggio XXL coperta aperta oltre i consueti orari di chiusura. Completerà i festeggiamenti, lunedì 1° gennaio alle 17.30 in sala Don Ticozzi, il Concerto di Capodanno con la Lake Como Orchestra, diretta dal maestro Roberto Gianola, a cura di LTM.

Si accenderanno il 25 novembre le Luci su Lecco, di cui ieri ci sono state le prove generali (vedi articolo), che allieteranno piazza XX Settembre, piazza Cermenati e il centro città con proiezioni, il Villaggio degli Elfi e le luminarie fino al 7 gennaio a cura di Amici di Lecco e Confcommercio Lecco, mentre il 2 dicembre in piazza Mazzini alle 18.30 si accenderà anche il tradizionale albero di Natale.

Dal 3 dicembre al 14 gennaio in Villa Manzoni sarà visitabile la consueta Mostra di presepi promossa in collaborazione con l’Associazione Italiana Amici del Presepio, mentre dal 5 dicembre al 3 marzo al Palazzo delle Paure sarà allestita la grande mostra Capolavoro per Lecco, proposta in collaborazione con Associazione culturale Madonna del Rosario. Domenica 10 e domenica 17 dicembre, dalle 9 alle 19 in piazza Mazzini, troverà spazio la Sagra delle specialità natalizie mentre, a concludere le festività natalizie, sabato 6 gennaio si terrà la consueta Festa della Befana, promossa da LTM Lecco per i più piccoli.

“Un Natale ricco di appuntamenti per condividere una riflessione sulla natività con il linguaggio della cultura – sottolinea l’assessore alla Cultura del Comune di Lecco Simona Piazza -. Proposte per tutte le età anche in biblioteca e nei musei e un concerto particolarmente sentito il 20 dicembre a cura dell’Orchestra Sinfonica di Milano, che farà un grande omaggio alla città. Continuiamo quindi con eventi e iniziative di alto livello che possano attrarre anche un pubblico extra territoriale, per un impegno importante assunto dall’amministrazione comunale, finalizzato alla valorizzazione della cultura come aspetto di crescita, di riflessione e di confronto delle persone, ma anche come elemento di traino per il turismo”.

Così l’assessore all’Attrattività territoriale Giovanni Cattaneo: “Lecco diventa interessante per i turisti anche in inverno: le nuove iniziative sul lungolago e in Erna completano una proposta cittadina già molto interessante con l’animazione delle piazze del centro storico e le attività culturali. Musica, intrattenimento per i più piccoli e le famiglie, divertimento per i giovani: coltiviamo lo stupore del Natale come occasione per vivere un tempo speciale in famiglia e al tempo stesso curiamo la promozione della città per favorire le attività economiche. In dicembre Lecco vuole essere una delle mete più ricercate in Lombardia e nel nord Italia”.

Il programma completo di Lecco Magico Natale e tutti gli orari dei diversi appuntamenti promossi della rassegna natalizia del Comune di Lecco sono disponibili su www.leccotourism.it e all’Infopoint del Comune di Lecco, sito in piazza XX Settembre.