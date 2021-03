Presentata la 12esima edizione di Leggermente, festival della Lettura

Un’edizione on line con tanti autori e il coinvolgimento di oltre 15 mila studenti delle scuole

LECCO – Nel 2020 avrebbe dovuto festeggiare la sua 11esima edizione, ma il Covid ha costretto a sospendere, poi rinviare e infine annullare il festival della lettura di Lecco. Quest’anno, Leggermente si farà, in una versione completamente on line, dal 20 al 28 marzo e dal 7 al 18 aprile.

“Sarà chiaramente una digital edition visto il protrarsi dell’emergenza sanitaria che impedisce agli autori di entrare nelle scuole e agli studenti di uscire per partecipare a incontri ed eventi. Ma Leggermente 2021 ci sarà con importanti segnali – spiega Antonio Peccati, presidente di Confartigianato Lecco – Insieme al Comitato scientifico si è ragionato sul da farsi: abbiamo valutato che fosse importante offrire agli studenti le proposte di Leggermente”.

Gli ospiti di Leggermente 2021

Gli autori di punta saranno Walter Veltroni, Alessandro Barbero, Viviana Mazza, Alberto Pellai, Lodovica Cima, Emanuela Bussolati, Bruno Tognolini, Stefano Bordiglioni, Febe Sillani, Andrea Francioso, Francesco D’Adamo.

A loro si aggiungeranno Umberto Galimberti, Alessandro Sallusti, Marcello Simoni, Marco Balzano, Carlo Cottarelli, Alessia Gazzola, Aldo Bonomi, Carlo Bordoni e Silvano Petrosino negli incontri su tematiche specifiche rivolte al pubblico adulto.

Sarà la 12esima edizione

Leggermente 2021 non sarà la riproposizione della mancata edizione dello scorso anno: “Abbiamo deciso che questa sarebbe stata la dodicesima edizione proprio per ‘ricordare’ che l’undicesima è saltata per un evento straordinario come il Covid” spiega Peccati.

Della precedente ha conservato parte del titolo: “Essere ancora umani. Rileggere i sentimenti” con l’aggiunta di ‘ancora’ e ‘rileggere’ anziché ‘riscoprire’.

Le novità rispetto alla classica versione di Leggermente sono diverse. Innanzitutto sono state pensate due finestre: l’edizione 2021 si terrà dal 20 al 28 marzo e dal 7 al 18 aprile.

Tante adesioni dalle scuole anche fuori provincia

“Le adesioni sono arrivate in modo davvero massiccio – spiega Peccati – Una risposta che dimostra da un lato la ‘fame’ di cultura che hanno le nostre scuole, ma anche quanto siano apprezzate le proposte di Leggermente. Grazie al programma che è stato predisposto andremo a proporre incontri a distanza agli alunni dell’infanzia, a quelli della primaria e a quelli della secondaria di primo e secondo grado, coinvolgendo come sempre tutto il territorio”.

“Anzi – aggiunge – quest’anno andremo anche oltre i confini provinciali perchè gli appuntamenti online ci permetteranno di accontentare anche le richieste che ci sono arrivate da scuole di Udine, Pordenone, Firenze… Nella prima finestra di marzo abbiamo deciso di sospendere gli incontri con le scuole dell’infanzia e della primaria tenendo conto della lontananza degli studenti dalla scuola: recupereremo appena possibile queste proposte per i più piccoli”.

Complessivamente le adesioni delle scuole hanno superato quota 15.400 studenti. Tra le novità di quest’anno c’è anche una proposta mirata per quanti (genitori, insegnanti, bibliotecari, volontari della lettura…) si interessano della lettura in età prescolare, una proposta che prevede anche la realizzazione di un sito ad hoc per accendere la voglia di leggere. Non mancherà poi, come da tradizione, anche un percorso dedicato agli insegnanti per cui sono previsti tre momenti di formazione.

“Ma l’idea soprattutto per le proposte rivolte alla città e agli adulti è di programmare incontri nel periodo maggio-luglio e settembre-ottobre augurandoci che si possano svolgere in presenza, con anche la possibilità di acquistare il libro durante la serata, magari facendoselo autografare dall’autore stesso” conclude il presidente di Confcommercio.

Il sostegno del Comune di Lecco e di Acel Service

“Sarà un’edizione particolare, perché tutta on line, segno ancora una volta che le tecnologia possono quindi utili in un momento di emergenza come questo, ma c’è anche un grande bisogno di tornare a parlare, fare e promuovere la cultura” ha commentato Simona Piazza vicesindaco e assessore alla Cultura, intervenendo alla presentazione di Leggermente.

“Un segnale di ripresa, soprattutto per giovani, con un tema quest’anno ulteriormente importante: ‘essere ancora umani’ – ha sottolineato Piazza – in questi tempi di pandemia abbiamo perso il rapporto con l’altro, dobbiamo riscoprire che essere umani non significa avere solo un corpo da proteggere dalle malattie ma siamo anche anima e spirito. C’è bisogno di attenuare la pressione sociale e il senso di smarrimento. Il Comune c’è con il suo sostegno a questa manifestazione”

“C’è tanta voglia di tornare ad una vita normale – ha aggiunto Giovanni Priore, presidente di Acel Energie, mani sponsor di Leggermente – e la cultura può aiutarci. Mi auguro che dopo i primi momenti in video conferena si possa tornare in presenza nella parte finale”.

Il Premio Manzoni

Nel 2021 tornerà anche il Premio Manzoni al Romanzo Storico che deve recuperare la finalissima, rimandata lo scorso anno. L’evento è in programma sabato 17 aprile, dalle ore 18, e si svolgerà on line.

“E’ l’epilogo finale – ha ricordato Eugenio Milani, presidente di 50&Più Confcommercio che promuove il concorso – avremo in video presenza i finalisti e la giuria”.

A contendersi il successo finale saranno i romanzi “Di guerra e di noi” di Marcello Domini (Marsilio), “Prima di noi” di Giorgio Fontana (Sellerio) e “L’architettrice” di Melania G. Mazzucco (Einaudi) scelti dalla Giuria Tecnica presieduta da Ermanno Paccagnini e ora al vaglio della Giuria Popolare.

Gli organizzatori di Leggermente

Leggermente, organizzata da Confcommercio Lecco e Assocultura Confcommercio Lecco, con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della Regione Lombardia, può contare sulla collaborazione della Camera di Commercio di Lecco-Como, dell’Amministrazione Provinciale di Lecco, del Comune di Lecco e dell’Ufficio Scolastico Provinciale. A coordinare la programmazione è il Comitato Scientifico di Leggermente (Rossana Castelnuovo, Alma Gattinoni, Angela Lamberti, Giovanna Ravasi, Paola Schiesaro, Giorgio Marchini, Eugenio Milani e Nicola Papavero). Tra i partner presenti in questa edizione digitale ci sono Il Filo Teatro, Proteina Creativa, Libringiro e Teka Edizioni. Contribuiscono alla realizzazione del festival Acel Energie (main sponsor), Fondazione Cariplo, Fondo di Garanzia di Confcommercio Lecco. Media partner: Giornale di Lecco-Gruppo Netweek e Lecconotizie.

Per conoscere il programma completo e gli aggiornamenti è possibile consultare il sito www.leggermente.com