Mercato in centro e Camposecco Vertical Race: le modifiche alla viabilità

Mercato in centro città mercoledì 12 giugno

“Camposecco Vertical Race” giovedì 13 giugno

LECCO – Tra le modifiche alla viabilità della prossima settimana, si segnala in maniera particolare quelle determinate dall’allestimento del mercato in centro di mercoledì 12 giugno, che prevedono dalle 5 alle 15 il divieto di sosta con rimozione forzata in piazza Mazzini (area a parcheggio, eccetto area sosta residente fronte civici 13 e 3), in via Nazario Sauro e in piazza Garibaldi; la sospensione del senso unico di circolazione e l’istituzione del doppio senso in piazza Mazzini, dal civico 13 al civico 3; il divieto di transito in piazza Mazzini, nel tratto compreso tra il civico 15, piazza Garibaldi e l’area a parcheggio, in via Nazario Sauro, dal varco Ztl a piazza Garibaldi e in piazza Garibaldi; il divieto di transito e la sospensione dei pass Ztl (eccetto residenti e attività di carico e scarico) in via Roma, nel tratto compreso tra piazza XX Settembre e via Carlo Cattaneo e in via Cavour, nel tratto compreso tra via Cairoli e piazza Garibaldi; la sospensione della rilevazione degli accessi Ztl da via Nazario Sauro; l’obbligo di dare la precedenza e l’obbligo di svolta a sinistra in via Roma, all’intersezione con via Carlo Cattaneo, la direzione obbligatoria dritto per i veicoli transitanti in viale Costituzione in direzione lungo Lario Isonzo, all’altezza dell’ingresso all’area a parcheggio di piazza Mazzini.

Le ulteriori modifiche alla viabilità della prossima settimana:

via VOLTA, restringimento per lavori di scavi di saggio finalizzati alla realizzazione della rete del teleriscaldamento, in orario notturno, dal 10 al 18 giugno;

via ARISTIDE GILARDI, altezza civici dal 2 all’11, restringimento (attraversamento) regolamentato tramite movieri per lavori di scavi di saggio finalizzati alla costruzione della rete del teleriscaldamento dal 10 al 14 giugno;

via COLTOGNO, divieto di transito per lavori di asfaltatura della sede stradale il 14 giugno;

via AI POGGI, altezza civico 108, restringimento regolamentato tramite movieri per lavori di rinnovo allaccio rete idrica dal 10 all’11 giugno;

via DEL ROCCOLO, restringimento per lavori di realizzazione nuova rete teleriscaldamento dalle 21 del 10 giugno alle 6 del 12 giugno;

via ACHILLE GRANDI, tratto compreso tra via Belfiore e via del Roccolo, istituzione di senso unico in direzione da via del Roccolo a via Belfiore per un intervento di asfaltatura dalle 8 dell’11 giugno alle 18 del 13 giugno;

via MARCO D’OGGIONO, istituito il senso unico in direzione via Sassi verso via Dante, limite massimo di velocità 30 Km/h e divieto di sosta con rimozione forzata, negli stalli individuati con segnaletica verticale, per la costruzione rete di teleriscaldamento dalle 9 del 10 giugno alle 9 del 24 giugno;

viale DANTE, restringimento e occupazione stalli di sosta per lavori di realizzazione nuova rete teleriscaldamento dal 10 al 30 giugno.

Si segnala inoltre che, in occasione della competizione sportiva “Camposecco Vertical Race” di giovedì 13 giugno è istituito il divieto di transito dalle 19.30 alle 20.30 in via del Sarto, nel tratto compreso tra il civico 4 di via del Sarto e via Gottifredi, e dalle 20 alle 21 sulle altre strade interessate dal transito della competizione (via Del Sarto, via Ai Molini e via Don Morazzone) limitatamente al tempo strettamente necessario al transito dei partecipanti. Infine, è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata dalle 18 alle 21 in via Del Sarto, nel tratto compreso tra il civico 4 di via del Sarto e via Gottifredi e in via Ai Molini, nel tratto compreso tra via Del Sarto e via Innominato.