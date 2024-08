Piano Fieno: una giornata di sole per ricordare l’amico Fabio Pozzi

La giornata è iniziata con una messa celebrata da don Walter Magnoni, il quale durante l’omelia ha offerto parole toccanti e di riflessione. “Siamo qui per ricordare persone che ci hanno lasciato qualcosa di buono. Se loro non ci fossero stati, oggi non saremmo qui”, ha detto il sacerdote, sottolineando l’importanza dei ricordi che ciascuno conserva di Fabio. “Ognuno di noi conserva dei ricordi che sono unici, perché loro erano persone uniche”.

Il sole splendente ha fatto da cornice a una giornata che, pur segnata dalla commozione, ha saputo trasformarsi in un’occasione di serenità e condivisione. Dopo la messa, i partecipanti si sono ritrovati per un pranzo comunitario, seguito da un pomeriggio di convivialità. Un modo semplice ma significativo per onorare la memoria di Fabio, Claudio, Matteo e Paola mantenendo viva la sua presenza nei cuori di chi l’ha conosciuto e amato.