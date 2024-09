Rimpatriata 50 anni dopo la maturità per la ex 5^A del Liceo Grassi

Venerdì scorso si sono ritrovati venti ex studenti e una ex insegnante

La classe ha deciso di adottare una scuola primaria di Nakudi, in Uganda

LECCO – Venti ex studenti e una ex insegnante della classe 5^A del Liceo Grassi di Lecco si sono ritrovati venerdì 27 settembre per festeggiare il 50° anniversario del loro esame di maturità. La “rimpatriata” è stata una simpatica occasione per riabbracciarsi dopo tanto tempo, per ricordare le vecchie fatiche sui banchi del liceo e per aggiornarsi sui sogni realizzati da ciascuno nel lavoro e in famiglia.

La ex 5^A, volendo mantenere lo spirito di condivisione di allora, ha deciso di intraprendere ancora oggi un progetto comune, quello di adottare una scuola primaria di Nakudi, in Uganda, e di aiutare i giovanissimi studenti di quel lontano villaggio a sostenere i loro impegni e la loro istruzione. Il piacevole ricordo dello studio condiviso 50 anni fa si è talmente rinforzato in questo nuovo progetto che porterà gli ex studenti della 5^A a ritrovarsi ancora in futuro.