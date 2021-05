In attesa del certificato verde europeo, l’Italia avrà un pass verde nazionale

Lo ha annunciato il premier Draghi. Da metà maggio con il pass spostamenti tra le Regioni

LECCO / ROMA – “Dobbiamo offrire regole chiare, semplici, per garantire che i turisti possano venire da noi e viaggiare in Italia in sicurezza”. Cosi il premier Mario Draghi è intervenuto martedì in una conferenza stampa dedicata al tema del turismo.

“A partire dalla seconda metà di giugno il certificato verde sarà pienamente operativo all’interno dell’Unione europea. Grazie al pass – ha proseguito Draghi – i turisti saranno in grado di passare da un Paese all’altro senza quarantena, a patto che potranno dimostrare di essere guariti dal covid, di essere vaccinati o di essere negativi ad un tampone. Queste sono le condizioni che normalmente si richiedono nel green pass”.

“In attesa del certificato europeo, che ci auguriamo venga il più presto possibile – ha aggiunto però il premier – il governo italiano ha introdotto il pass verde nazionale che permetterà alle persone di muoversi liberamente tra le Regioni e che entrerà in vigore a partire dalla seconda metà di maggio. Quindi non aspettiamo la seconda metà di giugno per avere quello europeo, ma già dalla seconda metà di maggio i turisti potranno avere quello italiano”.