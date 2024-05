Valentina Arnoldi nel Cai Climbing Team, l’innovativo progetto che guarda alle competizioni

Tra i primi sei arrampicatori selezionati anche la promessa dell’Asd Ragni di Lecco

Il Club Alpino Italiano si propone come trait d’union tra il mondo delle gare e il mondo della montagna

LECCO – C’è anche la lecchese Valentina Arnoldi nel Cai Climbing Team. La 18enne, promessa della squadra di arrampicata sportiva dei Ragni di Lecco, allenata da Fabio Palma, è stata selezionata insieme ad altri 5 giovani atleti per far parte dell’innovativo progetto fortemente voluto dal Club Alpino Italiano e dal suo presidente Antonio Montani.

“Un progetto per cominciare a rompere il ghiaccio e cominciare a far entrare il Club Alpino Italiano nel mondo delle competizioni. Vogliamo essere il trait d’union tra il mondo delle gare e il mondo della montagna” questo, nelle parole del presidente, l’intento con cui è partito questo nuovo esperimento.

In questa prima fase, oltre alla lecchese Valentina Arnoldi, sono stati selezionati Riccardo Vicentini, Matteo Reusa, Stella Giacani, Elena Brunetti e Federica Papetti. Un’idea moderna e un passo importante per sostenere (economicamente ma non solo) questi giovani che, accanto allo studio, devono condurre una vita da atleti professionisti spesso contando solamente sulle proprie forze.

Per la presentazione del progetto il Cai ha deciso di realizzare questo video che vi proponiamo qui, realizzato da una firma importante, anche in questo caso si tratta di un’eccellenza lecchese, ovvero il regista e videomaker Yuri Palma.