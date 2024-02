Mandello. Il 2023 della Biblioteca Comunale: 1.530 iscritti e oltre 40 mila prestiti

Tante sono le iniziative accessibili

“La Biblioteca Comunale è una biblioteca viva e vivace”

MANDELLO – 1.530 iscritti e oltre 40.100 prestiti. Sono i numeri del 2023 della Biblioteca Comunale di Mandello presentati dall’Assessore alla Cultura e all’Istruzione, Doriana Pachera.

“I prestiti locali sono arrivati a 40.140 e includono libri presenti in biblioteca, ma anche libri giunti da altre biblioteche e dal sistema bibliotecario del territorio lecchese.” – spiega l’assessore “I volumi presenti son circa 75.500, di cui 11.700 dedicati alla sezione bambini/ragazzi e inoltre ci sono ben 2.400 tra DVD e audiolibri. Molti giovani, tra cui universitari, frequentano la biblioteca per studiare e leggere, pertanto risulta anche un luogo di incontro. Lo spazio dedicato a questa attività è la “Sala Adulti”.

Ricordate anche le altre sale presenti nella Biblioteca di Mandello: “La Sala Bambini/Ragazzi si presenta molto colorata, con tavolini e armadi a vista adatti ai primi lettori ed è frequentata al mattino da nonni e/o mamme che portano i bambini e si trattengono sia a leggere che a consultare i volumi per poi chiederli in prestito. Al pomeriggio invece, da gruppi di alunni della scuola primaria e anche secondaria di primo grado che si danno appuntamento in biblioteca per svolgere i compiti, studiare, fare ricerche e disegnare.” – dichiara l’Assessore “Nella Sala Giornali sono consultabili sette quotidiani e diverse riviste. E’ un luogo di incontro di adulti sia donne che uomini. La lettura dei giornali fa da stimolo per sollevare discussioni a volte anche “accese”, e questo sicuramente è un modo per consolidare e allacciare legami e relazioni.”

Nella Biblioteca Comunale sono molte le attività che vengono svolte: “Il Gruppo di Lettura è attivo dal 2012 con incontri a cadenza mensile per commentare libri che vengono scelti di comune accordo. Da gennaio 2023, ogni mese vi è la presentazione di libri di scrittori emergenti e non, che hanno fatto richiesta sulla base di un bando indetto dalla Biblioteca stessa” continua D. Pachera “Il Gruppo delle Favolare, dal 2017 organizza incontri con bambini dell’asilo nido, della scuola dell’infanzia e primaria intrattenendoli leggendo albi illustrati con lo scopo di promuovere il libro e la lettura.”

“Successivamente vi è il “Progetto Nuovi Nati” che ha preso il via da gennaio 2021, nella quale l’Assessorato alla Cultura e Istruzione dona ai neonati, oltre alla consueta pigotta-UNICEF anche due libri individuati nella bibliografia di Nati per Leggere.” – commenta l’Assessore.

La Biblioteca è anche sede di vari eventi previsti dal Festival della Letteratura e quest’anno è alla sua sesta edizione. Uno di questi è il “Progetto Ponte” rivolto ai bambini “grandi” di tutte le scuole dell’Infanzia del territorio. “Tale progetto consiste nel consegnare ai bambini un libro scritto in stampato maiuscolo che dovrà essere portato a scuola e andrà a costituire la prima biblioteca di classe, dopo aver ascoltato letture da parte del Gruppo Favolare e visitato la Biblioteca” continua Pachera “Nella Biblioteca sono previsti anche laboratori di scrittura creativa”.

“Si può dunque affermare che la Biblioteca Comunale Ercole Carcano è una biblioteca viva e vivace” conclude l’assessore.