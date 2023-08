Cai Calolzio. Il 1° settembre open day alla palestra di arrampicata

La bellissima struttura è stata recentemente rinnovata

Serata aperta a tutti, anche ai non soci, per conoscere la struttura “indoor” calolziese

CALOLZIOCORTE – Riapre dopo la pausa estiva la bellissima palestra di arrampicata del Cai di Calolziocorte. La sezione organizza per venerdì 1 settembre dalle ore 19 una serata aperta a tutti gli interessati, anche ai non soci del sodalizio, per permettere di conoscere la struttura “indoor” calolziese che nel corso della sua esistenza, ormai trentennale, ha avviato centinaia di giovani alla pratica dell’arrampicata sportiva.

I più curiosi e temerari potranno anche tentare di superare i passaggi di arrampicata creati nel corso di quest’ultima estate sui pannelli della struttura, ottimamente protetti da materassi costruiti ad hoc nel caso di caduta. Il presidente della sezione Giuseppe Rocchi e altri “climber” esperti saranno a disposizione per rispondere alle domande dei presenti. Per l’occasione sarà allestito un rinfresco per una serata conviviale all’insegna del divertimento.

La palestra di arrampicata è stata recentemente rinnovata, ad oggi può contare una trentina di “giri” di difficoltà che spaziano dal 5c al 7b+, permettendo sia ai neofiti che ai più forti di avere a disposizione svariati percorsi dove potersi allenare nel corso dell’anno, tutti i giorni della settimana dalle ore 7 alle 23. La struttura è adiacente alla sede della sezione del Cai, in Corso Dante 43 a Calolziocorte.