Cai Calolziocorte. Gran finale ai piedi della Presolana per il corso di Alpinismo Giovanile

Due giorni speciali per i 24 ragazzi che hanno vissuto una notte in rifugio

“Siamo soddisfatti del percorso svolto in queste 7 uscite e il pensiero corre già… all’anno prossimo”

CALOLZIOCORTE – Con l’uscita di sabato 8 e domenica 9 giugno, l’Alpinismo Giovanile del Cai Calolziocorte ha portato 24 ragazzi ai piedi della maestosa parete Nord della Presolana nelle Orobie orientali.

“Sabato mattina tutti sul pullman con destinazione Colere in Val di Scalve, quindi zaino in spalla… e ci accorgiamo che oggi è un po’ più pesante del solito, perché dobbiamo trascorrere 2 giorni in rifugio. Prendiamo il sentiero subito ripido, per superare il dislivello di 900 metri che ci separa dalla nostra meta: il Rifugio Albani“.

Le previsioni meteo non sono ottimali, infatti dopo la sosta “panino” per il pranzo, i tuoni preannunciano un temporale: “Nello zaino i ragazzi avevano tutto il necessario per difendersi dalla pioggia e raggiungere, senza problemi, i 1939 metri dell’accogliente rifugio del Cai di Bergamo”.

Nel pomeriggio il tempo migliora e con una breve escursione i ragazzi hanno esplorato la zona limitrofa al rifugio, dove fino al 1980 sorgeva una miniera di fluorite e sui nevai

ancora presenti, malgrado la stagione, hanno ingaggiato “aspre” battaglie a palle di neve contro gli accompagnatori.

“Il dopo cena è ricco di giochi e risate grazie anche al bravo e simpatico gestore Enrico. I ragazzi hanno potuto fare esperienza di pernottare in un vero Rifugio Alpino, con qualche disagio (un rifugio non è un hotel a 5 stelle), ma contenti di trascorrere insieme a coetanei e accompagnatori questi 2 giorni fuori di casa in montagna, soprattutto senza cellulari,

tablet e videogiochi”.

Dopo una abbondante colazione, il gruppo ha raggiunto il Passo Scagnello posto a più di 2000 metri, dove l’ampio panorama spazia sulle cime più famose e alte delle Orobie: Pizzo Coca, Pizzo Recastello, Monte Gleno, Presolana, ecc… fino alle vette dell’Adamello: “Per far ritorno al bus prendiamo un sentiero diverso rispetto a quello di salita, e su una ripidissima discesa raggiungiamo Colere, stanchi ma pienamente soddisfatti”.

Come è solito, alla fine di un percorso è tempo di bilanci: “Sentendo il feedback dei genitori e degli stessi ragazzi, gli accompagnatori si ritengono soddisfatti del percorso svolto in

queste 7 uscite e il pensiero corre già… all’anno prossimo. Il Cai di Calolzio ringrazia i genitori che hanno posto fiducia nell’ Alpinismo Giovanile e hanno affidato i figli agli accompagnatori: Gigi, Sergio, Nadia, Rita, Giancarlo, Tonino, Stefania, Daniele, Daniela, Elena, Thomas, Pinuccia, Patrizia”..