Contributo comunale all’Osa per i lavori di sistemazione del “Sentiero delle Vasche”

La cifra erogata a supporto dell’ASD è di 4.200 euro

VALMADRERA – La Giunta comunale di Valmadrera ha disposto l’erogazione di un contributo straordinario di 4.200 euro a favore dell’ASD OSA Valmadrera che si è resa disponibile a collaborare con l’Amministrazione comunale per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e ripristino del “Sentiero delle Vasche” non più percorribile a seguito di uno smottamento verificatosi in un tratto di proprietà comunale nell’inverno del 2022.