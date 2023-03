Gel Laorca, prima uscita di stagione al Tempietto di San Fedelino

Domenica 19 marzo la gita del gruppo escursionisti laorchesi

LECCO – Una lunga pausa invernale ha interrotto le attività di GEL Laorca, ma da domenica 19 marzo ritorneranno le uscite: prima escursione in programma la gita al Tempietto di San Fedelino (Dascio – CO). Partenza fissata per le ore 8.00 con ritrovo al parcheggio del negozio Galli Ezio in via Fiandra a Lecco, con mezzi propri. Previsto pranzo al sacco nei prati intorno al Tempietto.

Per qualsiasi ulteriore informazione ti puoi rivolgere all’indirizzo mail info@gel-laorca.org, al numero di telefono 320 4161590 e, naturalmente, consultare il sito www.gel-laorca.org e/o Facebook GelLaorca e Instagram gel.laorca.