Gel Laorca. Venerdì 24 gennaio si terrà l’assemblea ordinaria

È il primo incontro della stagione 2025

L’assemblea avrà luogo presso la sede di via Spreafico, 10 e Lecco

LECCO – Il primo appuntamento della stagione 2025 per il Gruppo Escursionisti Laorchesi è fissato per venerdì 24 gennaio. Alle ore 13 la prima convocazione per l’assemblea ardinaria dei soci, che si terrà presso la sede di via Spreafico, 10, a Lecco (Oratorio di Laorca). In seconda convocazione alle ore 21.

I punti all’ordine del giorno saranno:

Relazione morale al 31 dicembre 2024;

Approvazione rendiconto economico – finanziario 2024;

Tesseramento GEL 2025;

Presentazione programma d’attività 2025;

Varie ed eventuali.

Tutti i soci sono invitati a partecipare. Per qualsiasi ulteriore informazioni è possibile inviare una e-mail all’indirizzo info@gel-laorca.org, chiamare il numero 320 4161590 o consultare il sito www.gel-laorca.org.