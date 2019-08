Il Gel Laorca, come da tradizione, si ritrova per la Messa al Sass Quader

Appuntamento col Gel Laorca domenica 1 settembre

Messa per i defunti e il tradizionale pranzo al sacco

LECCO – Tradizionale appuntamento, domenica 1 settembre, per il Gel Laorca al Sass Quader, sul monte Melma.

Ritrovo alle 9.45 a Ballabio, presso la “stanga” in via Della Ratta per effettuare la salita lungo il sentiero 43 “Variante Casati”.

Alle ore 11 sarà celebrata la Santa Messa in ricordo dei defunti e, a seguire, sulla cima del monte Melma il ritrovo per i tradizionali aperitivo e pranzo al sacco.

In caso di maltempo la Santa Messa e il pranzo sono rimandati a data da destinarsi.