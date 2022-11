Sabato sera a Monte Marenzo la tradizionale iniziativa del gruppo guidato da Gianmario Maver

“Una bella serata di festa e solidarietà. Grazie a tanti amici siamo riusciti a dare un contributo al progetto della missionaria Rita Milesi”

MONTE MARENZO – Oltre una cinquantina di partecipanti, sabato scorso, si sono dati appuntamento alla baita degli alpini di Monte Marenzo per la tradizionale cena a base di Toc (una particolare polenta della tradizione di Bellagio) organizzata dal gruppo di appassionati di montagna Beck.

“E’ andata benissimo – ha detto Gianmario Maver -. Ci siamo ritrovati con tanti amici per una bella serata di divertimento. Tra i partecipanti anche l’alpinista Mario Panzeri e il baritono Giuseppe Capoferri, entrambi amici del gruppo. Presente anche l’olginatese Gigi Amigoni, noto per i suoi viaggi in moto per il mondo e per il suo sostegno al progetto a cui ha dato vita Rita Milesi missionaria scomparsa nei mesi scorsi. La sua storia ci ha spinto a dare anche il nostro contributo come gruppo”.

Divertimento, solidarietà ma anche buona cucina: “Di sicuro un ringraziamento va a Nino Gilardoni lo chef della serata senza il quale nulla sarebbe stato possibile – ha concluso Maver -. Un grazie anche agli sponsor che ci sostengono: Ande, Panificio Valsecchi, Lo studio – Equilibrio in movimento e Linea Lei di Daniela Cardinale”.