Incrodati sull’Ago Teresita in Grignetta, recuperati dal soccorso alpino

Nuvole in quota, impossibile usare l’elicottero

I soccorsi hanno raggiunto i due scalatori a piedi

PIANI RESINELLI – Soccorso alpino al lavoro per recuperare due scalatori incrodati sull’Ago Teresita in Grignetta. La chiamata ai soccorsi è arrivata poco dopo le 11 di oggi, venerdì 12 giugno.

Da quanto appreso i due alpinisti sono rimasti incrodati poiché, nei giorni scorsi, parte della via che stavano scalando è stata cancellata da una frana. Giunti in quel punto i due, che comunque stanno bene, non sono più riusciti più a salire e hanno allertato gli uomini della XIX Delegazione Lariana del Soccorso Alpino.

Per via delle nubi in quota l’elicottero non ha potuto alzarsi in volo, quindi tre tecnici sono partiti a piedi. I tre sono arrivati alla base dell’Ago Teresita e lo hanno risalito per lo spigolo Ape in modo da raggiungere i due arrampicatori e riportarli a valle. L’intervento si è concluso dopo le 14.