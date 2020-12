Lecco. I Beck portano un messaggio di speranza in cima al Regismondo

Nei giorni scorsi allestito un piccolo presepe

“In un anno complicato un piccolo segno di serenità”

LECCO – Un piccolo presepe in cima al Regismondo. In quest’anno particolarmente complicato a causa della pandemia c’è bisogno più che mai di respirare un po’ di serenità. Con questa convinzione è nata l’iniziativa del gruppo Beck, che raccoglie alcuni appassionati di montagna, che hanno allestito un piccolo presepe sul Regismondo, una piccola cima sopra la città di Lecco poco più in alto del San Martino.

“Sappiamo tutti quanto questa pandemia ci abbia messo a dura prova – ha detto Gianmario Maver -. E questo vuole essere un piccolo messaggio di speranza e un augurio di serenità per queste feste natalizie”.