Montagna. A 20 anni dalla scomparsa è ancora vivo il ricordo di Casimiro Ferrari

Era lunedì 3 settembre 2001 quando il Miro se n’è andato vinto da una malattia

“Ha formato un’intera generazione di alpinisti a Lecco. Per questo ripetiamo e ripeteremo per sempre, grazie Casimiro”

LECCO – Sono passati vent’anni dalla scomparsa di Casimiro Ferrari: per tutti era il Miro, l’alpinista lecchese che non ha certo bisogno di presentazioni. E’ morto alle ore 2 di lunedì 3 settembre 2001, a soli 61 anni, compiuti nel mese di giugno, dopo una terribile e impietosa malattia. Il mondo della montagna, non solo, tutta la città di Lecco, rende omaggio a Miro, ricordandolo con sincera emozione. Casimiro Ferrari rimarrà sempre dentro nei ricordi e continuerà a vivere nel cuore di tutti, non soltanto per le grandissime imprese compiute o per quella capacità di vedere più lontano di tutti.

Il vuoto lasciato con la scomparsa di “Miro” ci accompagnerà per sempre

di Renato Frigerio

Il nastro dei ricordi corre all’indietro, riavvolgendo aneddoti, stati d’animo ed emozioni fino

ai giorni d’inizio settembre del 2001. È da allora che Lecco ha perso Miro. Era conosciuto semplicemente con questo nome, Casimiro Ferrari, classe 1940. Poiché vent’anni sono passati dalla sua perdita, non possiamo che tornare al riconoscimento e rievocarne i meriti, onorando Miro alla memoria.

Casimiro Ferrari ha lasciato un segno indelebile nella mente, soprattutto nel cuore. Chi lo ha conosciuto o lo ha avuto come compagno di cordata, lo ricorda come un uomo straordinario e un alpinista grande, sempre pronto a mostrare l’attaccamento verso il “maglione rosso” dei suoi Ragni della Grignetta e più in generale verso la montagna. Miro è stato un protagonista di assoluto rilievo, un profilo di elevato livello, una figura trainante nella sua passione per la montagna. La sua carriera un caleidoscopio di onori e successi. Caparbio oltre ogni dire nei propositi e nei fatti, ricco di intuizioni e risorse geniali nel preparare e realizzare un’impresa.

Miro ha dato il meglio di sé, ha costruito con valore e tenacia sul Cerro Torre il suo capolavoro, raggiungendo la vetta, con la scalata della parete Ovest e la cresta Sud-Ovest, nel gennaio del 1974, insieme a Mario “Zenin” Conti, Daniele Chiappa e Pino Negri.

Miro è stato un rocciatore di spicco, un fuoriclasse, un punto di riferimento, con moltissime scalate, prime salite invernali, nuove vie aperte sull’arco alpino, con un prestigioso curriculum anche nelle Ande, ma soprattutto ha dedicato molti anni all’esplorazione della

Patagonia. Inoltre ha formato a Lecco un’intera generazione di alpinisti. Per questo ripetiamo e ripeteremo per sempre, grazie Casimiro.

Ognuno di noi conserva nel proprio cuore la memoria dell’ultima volta in cui ti aveva visto.

Poi, quando nel pomeriggio di mercoledì 5 settembre del 2001, ci siamo ritrovati tutti assieme come una affollata “squadra” all’estremo saluto celebrato da Monsignor Roberto

Busti, sul sagrato della Chiesa di Ballabio, è successo un fatto spontaneo, ma profondo, di speciale sensibilità e significativa commozione. Ciascuno di noi ti ha ritrovato negli occhi di chi aveva vicino o di fronte. Significa nei ricordi. Nell’affetto e la considerazione interiore

che ha circondato la vita di Casimiro Ferrari.

Eravamo in tanti a dirti “Addio!”, ad avere stima per te. Lo sapevi. Lo sai. C’erano tutti i tuoi compagni di avventura. Di ogni generazione. Gente di montagna, venuta da altre città, anche da lontano.

È comprensibile che un durevole rimpianto colpisca tutti coloro che lo hanno conosciuto a

fondo, con ammirazione e amichevole emozione, che non si è mai spenta. Che non è

tuttora sopita e mai svanirà.

Ci rimane tanto da ricordare. Tu hai lasciato il segno nelle vicende dei monti e delle pareti.

Grazie Miro per quello che ci hai dato. A me e a tutti i lecchesi, agli appassionati di

alpinismo di ogni età. Grazie davvero”.

Il ricordo dei Ragni

𝐌𝐚𝐠𝐥𝐢𝐨𝐧𝐢 𝐢𝐧 𝐑𝐨𝐬𝐬𝐨 𝐜𝐡𝐞 𝐬𝐢 𝐭𝐞𝐫𝐫𝐚̀ 𝐢𝐧 𝐏𝐢𝐚𝐳𝐳𝐚 𝐆𝐚𝐫𝐢𝐛𝐚𝐥𝐝𝐢 𝐚 𝐋𝐞𝐜𝐜𝐨“. “Venti anni fa, il 3 settembre del 2001, ci lasciava Casimiro Ferrari, “El Jefe”. Ci vorrebbe un libro per raccontare chi era il Miro e cosa ha rappresentato per il Gruppo Ragni e per l’alpinismo lecchese e italiano. In effetti un libro c’è, quello bellissimo realizzato da Alberto Benini e riedito nel 2019 da Alpine Studio. Qui oggi ci limitiamo a ribadire il nostro immenso affetto e tutta la nostra riconoscenza nei confronti di questo grande uomo e grande alpinista che abbiamo avuto la fortuna e l’orgoglio di avere fra noi. 𝐀𝐯𝐫𝐞𝐦𝐨 𝐦𝐨𝐝𝐨 𝐝𝐢 𝐫𝐢𝐜𝐨𝐫𝐝𝐚𝐫𝐥𝐨 𝐭𝐮𝐭𝐭𝐢 𝐚𝐬𝐬𝐢𝐞𝐦𝐞 𝐥𝐮𝐧𝐞𝐝𝐢̀ 𝟔 𝐬𝐞𝐭𝐭𝐞𝐦𝐛𝐫𝐞, 𝐧𝐞𝐥 𝐜𝐨𝐫𝐬𝐨 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐒𝐞𝐫𝐚𝐭𝐚 𝐝𝐞𝐢“.

LA BIOGRAFIA DI CASIMIRO FERRARI