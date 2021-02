Sabato 20 febbraio: sul canale Youtube dei Ragni va in onda la prima salita della Ovest del Bhagirathi IV

Una “serata al cinema” per festeggiare la vittoria del premio Paolo Consiglio

LECCO – “In un altro momento avremmo festeggiato dandoci appuntamento al bar per brindare con una birra e parlare di salite fatte e progetti futuri. Ma, un po’ come accade a volte in montagna, questi sono tempi in cui occorre adattarsi e improvvisare. Quindi abbiamo deciso di festeggiare l’assegnazione del riconoscimento Paolo Consiglio con una bella serata al cinema, assieme a tutti i nostri amici: distanziati ma uniti dalla passione!”

Sabato 20 febbraio sul canale Youtube dei Ragni, dalle 20 alle 23, sarà visibile on-line la versione integrale e gratuita del film “Cavalli bardati che fanno tremare la terra”, dedicato alla prima salita della parete Ovest del Bhagirathi IV, l’ascensione realizzata nel 2019 dai Ragni Matteo Della Bordella, Luca Schiera e Matteo De Zaiacomo, che si è aggiudicata il riconoscimento Paolo Consiglio 2020, ex aequo con quella compiuta da Simon Messner e Martin Sieberer sul Black Tooth, (una cima inviolata di 6718 metri in Karakorum).

“Come Gruppo Ragni siamo entusiasti del riconoscimento ottenuto dalla spedizione che ha visto protagonisti i nostri tre soci e orgogliosi di vedere la loro salita affiancata a quella di Simon e Martin. Questo ‘podio condiviso’ conferma il valore di ciò che i tre Ragni hanno realizzato al Bhagirathi IV e l’apprezzamento di tutto l’ambiente della montagna per quel tipo di alpinismo che fa parte della storia e della cultura del nostro sodalizio e che ci impegniamo costantemente a sostenere e sviluppare. Un alpinismo basato sulla fantasia, sulla voglia di esplorare e confrontarsi con nuovi obiettivi, perseguendo quell’ideale di ‘stile alpino’ che, a nostro parere, rappresenta l’espressione più pura dell’avventura fra le montagne”.