Piani Resinelli, nei pascoli del Parco Valentino sono arrivate le pecore

Scelta condivisa dalla Comunità Montana che ha dato l’assenso al passaggio di un gregge di pecore

Intanto ha riaperto per la stagione estiva il Centro Visitatori Casa Museo di Villa Gerosa Crotta

PIANI RESINELLI – Negli spazi aperti dei prati pascoli del Parco Valentino ai Piani Resinelli sono tornate le pecore. Una scelta condivisa dalla Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino, che ha dato assenso al passaggio di un gregge di pecore in alcune aree del Parco Valentino, in abbinamento ad interventi di sfalcio con decespugliatori e attrezzature meccaniche. Zone opportunamente recintate per rendere completamente fruibile il passaggio dei visitatori sui percorsi.

“La presenza silenziosa delle pecore al pascolo è infatti in grado di abbassare i livelli di inquinamento acustico e le emissioni di CO2, presentando un bilancio energetico complessivo nettamente più favorevole rispetto ai sistemi di sfalcio con i mezzi meccanici. L’attività di pascolamento asseconda inoltre i ritmi di crescita delle diverse piante erbacee che compongono il pascolo e ne preserva la microfauna – spiegano dalla Comunità Montana -. Il pascolamento è a bassa intensità ed è in grado di apportare un contributo sostanziale al miglioramento della qualità del prato, sia in termini di fertilità del suolo (accresciuta in modo del tutto naturale, grazie agli escrementi particolarmente pregiati degli ovini), sia dal punto di vista della biodiversità”.

La presenza del gregge non sarà con un pascolo di tipo prolungato ma con una modalità “turnata o a rotazione”. Il gregge utilizza infatti un’area o settore di pascolo per un periodo limitato di tempo per poi essere dislocato su altri settori, fino a tornare su quello di partenza. In questo caso il pascolamento di una data area è interrotto da un periodo di ricrescita indisturbata dell’erba.

“Dopo il primo passaggio di giugno, le pecore torneranno sui terreni del Parco Valentino a fine stagione, prima della discesa in pianura per trascorrere il periodo invernale. Questa modalità, è stata scelta dalla Comunità Montana al fine di permettere una piena fruizione del parco nel periodo estivo, quella con maggiore accesso di turisti, anche con soste sui prati”.

Centro Visitatori Casa Museo di Villa Gerosa Crotta

Intanto sabato 8 giugno ha riaperto anche il Centro Visitatori-Casa Museo di Villa Gerosa Crotta, struttura di proprietà della Comunità Montana, allestita in modo interattivo e multimediale per immersi nel mondo delle Grigne. All’interno della struttura si possono conoscere:

Il territorio: con un cammino virtuale sui sentieri delle Grigne, attraverso pareti, rifugi, guglie, cime, grotte e miniere;

con un cammino virtuale sui sentieri delle Grigne, attraverso pareti, rifugi, guglie, cime, grotte e miniere; La natura: la flora, le specie protette di piante e di fiori e gli animali dalle loro tracce e richiami.

la flora, le specie protette di piante e di fiori e gli animali dalle loro tracce e richiami. L’alpinismo: attraverso l’avvincente storia della scalata fra le guglie e le pareti delle Grigne, gli archivi di 16 alpinisti e le testimonianze delle loro imprese.

L’apertura della Casa Museo è realizzata in stretta collaborazione con la Società Escursionisti Lecchesi tramite apposita convenzione.

Orari di apertura:

Giugno: sabato e domenica 10 – 17

Luglio: mercoledì, sabato e domenica 10 – 17

Agosto: mercoledì, sabato e domenica 10 – 17. Dal 12 al 18 agosto: aperto anche nei giorni feriali

La stagione si chiuderà alla fine del mese di ottobre (Facebook: Casa Museo di Villa Gerosa – www.comunitamontana.lc.it).

