Premio Paolo Consiglio a Della Bordella e compagni per “Brothers in arms”

Il Club Alpino Accademico premia la nuova via dei Ragni sul Cerro Torre

Assegnato il riconoscimento anche alla scalata in cui Corrado “Korra” Pesce ha perso la vita

LECCO – Il Premio Paolo Consiglio del Club Alpino Accademico Italiano è stato assegnato a due vie nuove su una cima emblematica come il Cerro Torre in Patagonia. Due salite di valore assoluto: quella di Matteo Della Bordella, David Bacci e Matteo De Zaiacomo e quella di Tomas Aguilò e Corrado “Korra” Pesce.

Durante l’assemblea dei delegati del Cai dello scorso week-end è stato consegnato l’importante riconoscimento ai Ragni di Lecco per la via “Brothers in arms” al Cerro Torre; premiata anche la scalata del gennaio 2022 da cui “Korra” non è mai tornato, perché investito da una scarica di rocce e ghiaccio come il compagno (quest’ultimo fortunatamente sopravvissuto). “Vogliamo ringraziare la sua famiglia, presente, per il bel ricordo di “Korra” – hanno detto dal Cai – e l’intenso momento di incontro con i presenti Della Bordella e Bacci, che tentarono l’impossibile per salvare l’alpinista piemontese”.

Il “Premio Paolo Consiglio” è un importante riconoscimento che il Caai assegna annualmente, di concerto con il Cai, a spedizioni leggere, autonome da iniziative commerciali e formate preferibilmente da giovani alpinisti che abbiano realizzato o progettino di realizzare attività extraeuropea di rilievo, in stile alpino, con buone caratteristiche di stampo esplorativo e nel rispetto dell’ambiente. Paolo Consiglio è stato un alpinista di rilievo, accademico del Club Alpino Italiano, direttore e cofondatore della scuola di alpinismo della Sucai di Roma. Morì a seguito di una crisi diabetica lungo l’avvicinamento al campo base dell’Everest e venne sepolto nei pressi del villaggio di Namche Bazar. Oggi a Paolo Consiglio è intitolata la Scuola Nazionale di Alpinismo del Cai di Roma.

“Desidero ringraziare di cuore i miei compagni di avventura David Bacci e Matteo De Zaiacomo per aver reso possibile questa salita – ha scritto Della Bordella sui social -. È stato un momento molto emozionante e toccante per tutti i presenti in sala, grazie al bellissimo ricordo di Korra Pesce fatto dal papà. Il premio Paolo Consiglio è andato anche a “La Norte”, la via aperta da Korra Pesce e Tomas Aguilo sul Cerro Torre, i quali purtroppo non sono stati fortunati quanto noi. Grazie al Club Alpino Accademico Italiano per aver riconosciuto il valore di queste salite e per supportare l’alpinismo italiano nel mondo. E grazie anche ai Ragni di Lecco per aver sempre creduto in noi. Un pensiero ed un ringraziamento infine va anche a Matteo Bernasconi e Matteo Pasquetto“.

Nella medesima occasione il Club Alpino Italiano ha anche nominato il Ragno Luigino Airoldi Socio Onorario.